Nedokážete fungovat bez ranní kávy? Možná je to pouze placebo efekt ve vaší hlavě

Nový výzkum ukazuje, že povzbuzující pocit, který cítí konzumenti po prvním ranním šálku kávy, může být spíše psychologický než fyziologický. Jednoduše řečeno: ranní kofeinová vzpruha může ve skutečnosti fungovat jen ve vaší hlavě, informuje web StudyFinds. Portugalští vědci věří, že vnímaný příliv energie po vypití ranní kávy může být způsoben spíše placebo efektem než účinky samotného kofeinu.

„Všeobecně se předpokládá, že káva zvyšuje bdělost a psychomotorické funkce. Když lépe pochopíte mechanismy, které jsou základem určitého biologického jevu, otevřete tím cestu ke zkoumání faktorů, které jej mohou ovlivňovat, a dokonce i potenciálních přínosů tohoto mechanismu,“ říká ve zprávě pro média profesor Nuno Sousa z University of Minho v Portugalsku.

Kofeinové nakopnutí

Mnozí lidé tvrdí, že nemohou začít den, aniž by dopili svůj šálek kávy. Věří přitom, že tento nápoj vyvolává bdělost a zvyšuje výkonnost. Podle mezinárodního vědeckého týmu je to však mylná představa. Zjištění naznačují, že pravidelným konzumentům kávy, zejména těm, kteří pociťují zvýšenou úzkost nebo zvýšený krevní tlak způsobený kofeinem, by mohlo prospět, kdyby se tohoto zlozvyku vzdali.

Studie odhalila, že konzumace kávy zvýšila propojení v oblastech šedé kůry mozkové spojených s pamětí, kognitivním řízením a chováním zaměřeným na cíl. K tomuto zvýšení propojení však nedošlo, pokud účastníci konzumovali kofein bez prožitku z pití kávy. Další experimenty ukázaly, že pokusné osoby byly po vypití kávy připravenější k akci a pohotovější k vnějším podnětům.

Účastníci studie, kteří pravidelně pili alespoň jeden šálek kávy denně, byli požádáni, aby se nejméně tři hodiny vyhýbali konzumaci jakýchkoli nápojů nebo potravin obsahujících kofein. Poté podstoupili vyšetření magnetickou rezonancí 30 minut před a 30 minut po konzumaci kofeinu nebo po vypití standardního šálku kávy. Během skenování byli instruováni, aby se uvolnili a nechali svou mysl bloudit.

Vědci původně očekávali, že získaná data ukáží vyšší úroveň propojení sítí spojených s prefrontální kůrou a sítí neuronálních spojení v mozku, která je aktivní, když jsme v bdělém stavu, ale nepřemýšlíme o nějakém konkrétním úkolu nebo nejsme zaměřeni na vnější podněty.

Jak působí kofein a jak káva?

Propojení klidové sítě mozku se po vypití kávy i po konzumaci kofeinu snížilo. To naznačovalo, že kofein nebo káva způsobily, že lidé byli lépe připraveni na přechod od odpočinkových činností k činnostem zaměřeným na plnění úkolů.

Pití kávy naopak zvýšilo propojení v částech mozku, které se podílejí na paměti, kognitivním řízení a chování zaměřeném na cíl. K tomu však poněkud překvapivě nedošlo, když účastníci užívali pouze kofein. Jinými slovy: pokud se chcete cítit nejen bdělí, ale i připravení k akci, samotný kofein nestačí – potřebujete si užít ten šálek kávy.

„Vzhledem k tomu, že některé z účinků, které jsme zjistili, byly vyvolány kofeinem, můžeme očekávat, že tyto účinky budou mít i jiné kofeinové nápoje. Jiné však byly specifické pouze pro pití kávy a byly způsobeny faktory, jako je vůně a chuť nápoje nebo psychologické očekávání spojené s konzumací tohoto nápoje,“ dodává vedoucí studie Maria Pico-Perez z Jaume I University ve Valencii.

Autoři upozorňují, že je možné, že tyto benefity může způsobit i pití kávy bez kofeinu. Tato studie nedokázala rozlišit účinky samotného prožitku z pití kávy v kombinaci s kofeinem. Existuje také hypotéza, že přínosy, které konzumenti kávy uvádějí, mohou být způsobeny zmírněním abstinenčních příznaků, což tato studie netestovala.