Nejdivnější bílý trpaslík: Vampýr rotuje extrémní rychlostí

Bílí trpaslíci jsou jádra mrtvých hvězd podobných Slunci, která velmi zvolna vyhasínají. Pokud je takový bílý trpaslík součástí těsné dvojhvězdy, tak může krást hmotu svému hvězdnému partnerovi.

V našich teleskopech se pak takový hvězdný systém může projevovat jako kataklyzmická či explozivní proměnná hvězda, u které dochází k náhlým, přímo explozivním změnám jasnosti.

Astronom Raimundo Lopes de Oliveira z brazilské Universidade Federal de Sergipe a jeho kolegové objevili takovou „explozivní“ dvojhvězdu s bílým trpaslíkem „vampýrem“, jejíž trpaslík je velmi výjimečný. Podle badatelů je to v řadě ohledů ten nejdivnější bílý trpaslík, jakého jsme zatím našli.

Dotyčná dvojhvězda CTCV J2056-3014, či zkráceně J2056, se nachází ve vzdálenosti asi 850 světelných let od Země. Jde o takzvaný intermediální polar, čili „hvězdu“ typu DQ Herculis, což je explozivní proměnná (dvoj)hvězda, kde je bílý trpaslík se silným magnetickým polem, obklopený akrečním diskem hmoty, „vysáté“ z hvězdného partnera. Intermediální polary přitom typicky vydávají silné rentgenové záření.

Nejrychleji rotující bílý trpaslík ve známém vesmíru

Trpaslík intermediálního polaru J2056 je ale velice zvláštní. V oblasti rentgenového záření se téměř neprojevuje. A zároveň extrémně rychle rotuje. Kolem své osy se otočí jednou za 29 sekund, což z něj ve skutečnosti dělá nejrychleji rotujícího bílého trpaslíka ve známém vesmíru, u něhož se nám podařilo potvrdit rychlost rotace.

Aby toho nebylo málo, tento trpaslík také velice rychle obíhá kolem hvězdného společníka. Celý oběh stihne jednou za 1,76 hodiny, takže bílý trpaslík a druhá hvězda musejí být navzájem velice blízko.

Vědci si zatím nejsou jisti, proč je tento bílý trpaslík tak velice zvláštní. Možná to souvisí s uspořádáním jeho magnetického pole, které by mohlo pohánět proudění uloupené hmoty hvězdného partnera přímo na povrch trpaslíka.

To by mohlo urychlovat rotaci bílého trpaslíka, jako by někdo roztáčel hvězdný kolotoč. Buď to může být naprosto unikátní hvězdný systém, anebo astronomové objevili nový typ explozivní proměnné hvězdy, k němuž časem přibydou další. Už teď známe takových typů celou řadu, takže by to byl další do rozsáhlé sbírky.