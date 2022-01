Nejdražší a nejvýkonnější* škodovka všech dob. Elektrický Enyaq Coupé iV má i jedovatou verzi RS

Mladoboleslavští se vezou na módní vlně SUV-kupé se svažitou zádí a představují Škoda Enyaq Coupé iV, novou karosářskou verzi loni představeného Enyaqu. Až po druhý pár sloupků jsou obě auta shodná, novinka je aerodynamičtější (cx 0,234, SUV má cx 0,258), subjektivně také hezčí, ale dovnitř se pochopitelně méně vejde (v tabulkách to ale nevypadá tak zle, 570 litrů je jen o 15 litrů objemu méně).

Ve vrcholné verzi Enyaq Coupé RS iV to je první čistě elektrické RS a nejdražší Škoda v historii. Ceny však automobilka zveřejní až v průběhu příštích dní. První enyaqy se zkosenou zádí se na silnicích objeví na jaře.



Coupé iV je nejnovější, nejvýkonnější, ale také nejdražší přírůstek do prestižní linie RS.

Tuhle ostřejší verzi poznáte (kromě charakteristických odznáčků) také podle lesklých černých detailů, zelené barvy Mamba, větších kol (standard má 19", RS 20", za příplatek dokonce 21") a svítící maska Crystal Face je součástí standardní výbavy. Interiér dokreslují lišty s karbonovým dekorem, ocelové kryty pedálů a sportovní sedadla s integrovanou hlavovou opěrkou.



Enyaq Coupé bude od počátku vybaven verzí softwaru ME 3, která si postupně najde cestu i do standardních enyaqů. Přinese aktualizace vzduchem (doteď se muselo do servisu), nebo lepší správu vysokonapěťového akumulátoru a tzv. režim péče o baterii. Nový software spouští regulaci teploty baterie při nižších teplotách dříve a už ji jen nezapíná a nevypíná, ale průběžně sleduje a upravuje. Díky tomu dosáhne akumulátor rychleji ideálního teplotního okna, což zajistí optimální výkon, rekuperaci i nabíjení.

Nový je systém Asistované jízdy 2.5, který kombinuje adaptivní tempomat, asistenta pro změnu jízdního pruhu, adaptivní vedení v pruhu rozpoznávající i práci na silnici. Systém udrží vozidlo v aktuálním pruhu, zastaví a opět se rozjede, v dopravní zácpě následuje vozidla vpředu. Aktivní je na dálnici při jízdě nad 90 km/h.

Podívejte se na moderní křivky Enyaqu Coupé v pohybu:

Parkovací asistent konečně dostane funkci Uložený manévr, kterou automobilka popisovala už při premiéře základního Enyaqu. Řidič nejprve provede první parkování sám (třeba v úzkém, klikatém vjezdu k domu), systém si manévr uloží a posléze jej autonomně replikuje.

Díky vyššímu nabíjecímu výkonu (automobilka neudává přesné hodnoty) se Enyaq Coupé nabije z 10 na 80 % kapacity už za 29 minut. Akumulátor se nemění, kapacita 82 kWh stačí na dojezd až 545 kilometrů podle metodiky WLTP. Základ s jedním elektromotorem má výkon 150 kW, vyšší verze 80x má dva motory (a tedy pohon všech kol), verze RS má výkon 220 kW.



Nechcete křiklavé RS? Můžete mít i decentnější Sportline. Skleněnou střechu ale mají všechna Coupé.

Ale pozor, platí to jen na půl minuty a jen za předpokladu, že se teplota akumulátoru pohybuje mezi 23 až 50°C a máte nabito na více než 88 %. Tedy ano, Enyaq Coupé iV je nejdražší a nejvýkonnější škodovka historie, ale už také rozumíté té hvězdičce v titulku tohoto článku. Točivý moment je 460 nM a výsledné zrychlení z 0 na 100 km/h je 6,5 sekundy. Maximálka se oproti SUV (160 km/h) zvedá na 180 km/h.