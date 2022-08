Nejen čínská raketa. V Austrálii nejspíše dopadl kus lodě od SpaceX

O víkendu sledovali fanoušci kosmonautiky ohnivý konec centrálního stupně čínské rakety Čchang-čeng 5 B. Raketa 24. července vynesla modul pro čínskou orbitální stanici a o víkendu měla nekontrolovaně vstoupit do atmosféry.

Nešlo o žádného drobečka – hmotnost stupně je 22 tun a na délku má 30 metrů. Není obvyklé, aby podobně velké kosmické smetí vstupovalo do atmosféry nekontrolovaně s tím, že předem není jasné, kam dopadne. Trosky byly nakonec v sobotu našeho času spatřeny nad Borneem.

Kus lodě od SpaceX?

Objevil se ale také další případ kosmického smetí. Možná ne kontroverzní ale určitě pikantní. Už 9. července slyšeli lidé na jihovýchodě Austrálie výbuch. O pár dní později našli farmáři uprostřed ovčího výběhu kusy něčeho, co do australské přírody rozhodně nepatří.

Chovatel ovcí Mick Miners našel v pondělí (25. července) v odlehlé části svého výběhu téměř třímetrový objekt a nevěděl, co to je, jak uvádí ABC News. Po telefonátu sousednímu farmáři Jocku Wallaceovi zjistil, že Wallace spatřil na svém pozemku další trosky již 21. července.

Místní úřady farmářům poradily, aby se obrátily na NASA. Záhadu ale nakonec zřejmě rozlouskl Jonathan McDowell, který se roky věnuje sledování kosmického smetí.

Čas a místo odpovídají vstupu do atmosféry poměrně slavného kosmonautického artefaktu – trunku z kosmické lodě Crew Dragon od SpaceX.

Crew Dragon, kterým SpaceX Elona Muska dopravuje do vesmíru posádky ISS nebo vesmírné turisty, má dvě části. Kromě kabiny pro posádku je to válcový trunk, který není hermetizován a plní tři role:

Pokud by během startu došlo k aktivaci nouzového přerušení letu, oddělí se Crew Dragon pomoci motorů SuperDraco od rakety Falcon 9. Motory jsou na kapsli pro posádku, ale trunk poskytuje nutnou stabilitu.

Na asi polovině trunku jsou solární panely.

Uvnitř trunku lze přepravovat náklad. Využívá se to spíše u bezpilotní verze lodě. Na ISS se tak už dostaly třeba menší moduly (nafukovací BEAM nebo soukromá přechodová komora Bishop Airlock).

Před vstupem do atmosféry se trunk od kapsle oddělí a následně vstoupí do atmosféry. V případě „australského“ trunku to trvalo poměrně dlouho. Mělo by jít o trunk z mise Crew-1, která přistála na Zemi 2. května 2021. Velkým nalezeným kusem je patrně jedná z aerodynamických ploutví trunku.

Není to poprvé, co na území Austrálie dopadl suvenýr amerického pilotovaného programu. Známý je případ z 11. července 1979, kdy nedaleko Perthu dopadly trosky první a jediné čistě americké orbitální stanice Skylab. NASA tehdy dostala pokutu a americký prezident se musel omluvit. Možná by měl Elon Musk kontrolovat schránku, zda mu nedorazí dopis s australským razítkem...