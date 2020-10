Nejen remdesivir. Donald Trump bere na COVID-19 i experimentální preparát firmy Regeneron Pharmaceuticals

Americký prezident Donald Trump se nakazil koronavirem SARS-CoV-2 a byl hospitalizován ve vojenské nemocnici Waltera Reeda. Protože jsou jeho lékaři rozumní, tak zcela jistě neužívá chlorochin, jehož je horlivým zastáncem.

Také se nedá předpokládat, že by ho lékaři zahřívali na teplotu nad 65 °C, aby mu zničili virus v těle, i když i tenhle postup prezident na jedné tiskové konferenci navrhoval. Podobně asi lékaři pominuli prezidentův nápad na užívání desinfekčních prostředků.

Ví se, že Donald Trump dostává lék remdesivir z dílny americké firmy Gilead, který je znám i u nás. K tomu dostává experimentální preparát firmy Regeneron Pharmaceuticals, který už tak známý není. Oč jde a jak by měl fungovat?

Imunita versus koronavir

Lidský imunitní systém má široký arzenál zbraní, kterými může koronavirus SARS-CoV-2 zdolat. Vedle složek buněčné imunity zapojuje i humorální imunitu využívající tvorby specifických protilátek. U onemocnění COVID-19 se mohou pacienti dostat do potíží i proto, že je jejich imunitní odezva na virus příliš slabá.

To pak dává viru v těle volné pole. Takovým lidem by mohly pomoci protilátky, které si proti SARS-CoV-2 vytvořil pacient, jenž už nákazu zdárně zdolal. Proto se testuje léčba krevní plazmou uzdravených lidí.

Odezva imunitního systému na virus je ale velmi rozdílná a není jednoduché sehnat dostatek krevní plazmy s žádoucími léčebnými účinky. Za mnohem přímočařejší považují mnozí vědci postup, kdy se v laboratoři vyrobí protilátky cílené přímo na struktury viru, jež jsou klíčové pro nákazu.

K tomu se dokonale hodí tzv. monoklonální protilátky. Ty se na virus navážou a zcela ho zneškodní. Molekuly, jež virus potřebuje pro průnik do buňky, jsou protilátkami zbaveny možnosti akce asi tak, jako nemůže řezat nůž zastrčený do pouzdra.

Monoklonální protilátky vstupují do hry

Regeneron vyrobil dvě takové monoklonální protilátky a jejich směs pak otestoval na 275 lidech nakažených SARS-CoV-2. Někteří z nich si vytvořili proti koronaviru vlastní protilátky a těm preparát příliš nepomohl.

Někteří pacienti si ale nedokázali proti koronaviru protilátky vytvořit, a těm preparát významně prospěl. Množství viru v jejich těle dramaticky pokleslo. To naznačuje, že koktejl monoklonálních protilátek by mohl působit preventivně, ale u rozběhnuté infekce už je zřejmě na jeho podávání pozdě.

Podle Myrona Cohena z University of North Carolina v Chapel Hill, který se na testování protilátek Regeneronu podílel, jde o „provokativní“ výsledky. Tady je nutné zdůraznit, že jde o předběžné výsledky, které byly určeny přednostně investorům a které zatím nebyly publikovány ve vědeckých časopisech. Studie stále pokračuje.

Velmi podobné výsledky zveřejnila firma Eli Lilly, i když ta testuje jen jednu monoklonální protilátku. V jejich testu se po podání protilátky snížil podíl pacientů, kteří vyžadovali hospitalizaci. Také tady jde o předběžné, nepublikované výsledky, a také studie Eli Lilly stále pokračuje a přináší nová data.

Nabízí se tedy otázka, proč dostává americký prezident protilátky, když nedokážou zabránit nákaze a když už musel být hospitalizován. Podle Daniela Skovronskyho z Eli Lilly se monoklonální protilátky hodí jako prevence těžkého průběhu onemocnění COVID-19 pro nakažené rizikové pacienty, tj. seniory, obézní či lidi trpící cukrovkou.

Donald Trump s věkem 74 let a výraznou nadváhou do této kategorie zjevně patří a lékaři z nemocnice Waltera Reeda se podle toho už zařídili. Není třeba zdůrazňovat, že akcie Regeneronu vylétly na burze do nebetyčných výšin.