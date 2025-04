Vybrali jsme 32 stavebnic a programovatelných robotů pro děti a jejich rodiče

1 / 18



Jak nadchnout děti, tatínky i maminky pro techniku a naučit se třeba i základy programování? Zapomeňte na logaritmická pravítka a nudné učebnice a pořiďte jim i sobě některou z elektrických a programovatelných stavebnic. Většinu z nich opravdu ocení i začátečníci z řad dospělých. Ostatně, s takovým robotickým Legem nebo britským prototypovacím mikropočítačem pro naprosté zelenáče Micro:bit si dodnes hrají i studenti na univerzitách. Výběr produktů je čistě redakční a seřazený od té nejlevnější stavebnice. Odkazy vedou ve většině případů na náš srovnávač cen Zboží Živě. Blikající letadélko za padesátikorunu Na začátku cesty za poznáním nemá smysl utrácet tisíce korun za sofistikovanou elektroniku. Jestli byla vaším dosavadním největším technickým počinem výměna staré žárovky, kupte do začátku libovolné pájecí pero za pár kaček a stavebnici blikajícího letadélka v ceně jedné letní limonády. V balení najdete desku plošných spojů (DPS/PCB) ve tvarů letadélka s otvory, do kterých zasadíte přiložené drátové součástky a připájíte je z opačné strany. Tomuto osazování DPS říkáme THT (through-hole technology) a je vhodné i pro naprosté začátečníky bez lupy a s roztřesenými rukama. Součástky jsou totiž zpravidla poměrně velké a s velkou roztečí než titěrné drobky, které používáme v povrchové montáži SMT (surface mount technology). Po zapnutí začne letadélko díky periodickému vybíjení a nabíjení kondenzátorů blikat, přičemž šťávu dodá jedna knoflíková baterie.

Stolní lampička (nejen) pro holky Cena: 79 Kč Pokud se na pájení ještě necítíte, ale zároveň pro vás není žádnou překážkou složení poličky z Ikey, přihoďte pár desetikorun a kupte si některou z mnoha roztomilých stavebniček z měkkého dřeva. Třeba lampičku na dvě tužkové baterie AA. Předřezané díly stačí vylomit z desky a vše zapojit dohromady. Pájení se tentokrát vyhnete a v balení najdete hned dvě LED světýlka: Bílé a barevné, které můžete libovolně střídat. Pokud je na vás lampička s jahůdkami příliš holčičí, zkuste její variantu s optickými vlákny. Autíčko na solární pohon Cena: 89 Kč Když vytáhnete z peněženky ještě jednu desetikorunu, dosáhnete na nejlevnější elektrický vůz na českém trhu. Tesla to sice zrovna nebude, ale děcka pochopí, jak funguje solární energie, elektromotorek totiž pohání maličký solární panel. Stavebnici z plastových dílů složíte bez jakéhokoliv pájení, a protože je opravdu primitivní, stačí prostě jen sešroubovat podvozek a připojit motorek k panelu. Pokud bude celý den svítit slunce, autíčko pojede až do večera, chybí totiž vypínač.

Elektronická hrací kostka Letadélko bliká a lampička svítí, solární autíčko jede zbrkle vpřed, takhle stavebnice ale zároveň detekuje otřesy a vrní. Je to totiž elektronická hrací kostka, kterou můžete použít s nejlepšími deskovkami na trhu. Jednotlivé dostatečně rozměrné díly opět připájíte do otvorů, takže by to měl s trochou píle zvládnout i naprostý začátečník. Kostku napájejí dvě knoflíkové baterie CR2032. Po zatřesení v ruce zavrní vibračním motorkem a pomocí matice bílých LED zobrazí symbol náhodného čísla. Stroj na bubliny Cena: 179 Kč Blíží se léto, takže ve výběru nesmí chybět ani náš evergrýn v podobě stavebnice stroje na bubliny. K životu potřebuje dva elektromotorky, které jsou součástí balení. Jeden roztáčí turbínu a druhý kolesem, které se noří do mýdlové vody. Stavebnici pohání dvě tužkové baterie a na YouTube se můžete podívat na video, že to celé není podfuk a se správnou mýdslovou vodou to opravdu funguje.

Vzduchový kanón V souvislosti s nejistým vývojem geopolitické situace ve světě nebude na škodu, když se trošku ponoříte do problematiky zbrojních systémů. Pomůže v tom třeba tento elektropneumatický kanón od českého Pájeníčka s DC motorkem, injekční stříkačkou a kuličkami pro střelbu. Lafetu tvoří několik dřevěných destiček, které sešroubujete dohromady, vše pohání čtyři tužkové baterie a vzhledem k ceně pod dvě stovky je to v současnosti pravděpodobně nejlevnější dělostřelecká hlavňová zbraň na trhu zemí NATO. Dřevěné autíčko na dálkové ovládání Za necelé dvě stovky pořídíte ještě jednu dřevěnou stavebnici autíčka na dálkové ovládání. Levnější v Česku asi neseženete a i v tomto případě se opět obejdete bez jakéhokoliv pájení. Stačí to jen celé sešroubovat dohromady (šroubovák je součástí balení) a zacvaknout dvě tužkové baterie do vysílačky a přijímače. Autíčko je primitivní a neumí zatáčet, děti ale budou nadšené a pochopí alespoň základní montážní principy.

Programovatelná deska BBC Micro:bit Na letadélku, laciných robůtcích a stavebnici Boffin Magnetic Lite si s dětmi osvojíte elektrotechnické základy. Pokud se ale chcete doma začít učit programovat, přihoďte pár stokorun a pořiďte britskou prototypovací desku Micro:bit V2. Na modulu je vedle řídicího armového čipu nRF52833 s Bluetooth také maticový 5×5 LED displej, mikrofon, trojosý akcelerometr, bzučák a konektory pro připojení nejrůznějších elektrických periferií. A toto všechno můžete automatizovat svým kódem. V samostatném článku vám ukážeme jak na to: Micro:bit V2: Tuto destičku plnou čipů dokáže naprogramovat i vaše babička Micro:bit je skvělá hračka pro úvod do kódování, díky grafickému blokovému programování MakeCode totiž nemusíte znát žádný skutečný jazyk. Deska zároveň roste s vámi, základní bloky totiž můžete později nahradit třeba mnohem mocnějším Javascriptem.

IM síť pro zombie apokalypsu Meshtastic Cena: 698 Kč Představte si WhatsApp nebo jiný IM komunikátor, který nepotřebuje internetové připojení ani mobilní síť běžných operátorů. Tak přesně to umí projekt Meshtastic. Stačí dvě destičky s 868MHz vysílačem a Bluetooth, pomocí kterého je spárujete s mobilem, v němž poběží stejnojmenná IM aplikace. Mezi dvěma destičkami si pak můžete posílat rychlé textové zprávy. A pokud bude v dosahu (stovky metrů až kilometry) někdo další, můžete se zapojit do meshové sítě a spojit se s přáteli i na mnohem větší vzdálenost. Meshtastic jsme si ukázali v pořadu Týden Živě Budete trávit s dětmi dovolenou v Česku? Kupte si třeba oblíbenou desku Heltec, připojte akumulátor a hledejte pak společně na výletě někoho dalšího v okolí. Programovatelná visačka Maker Badge Cena: 799 Kč Jestli jste během roku s dětmi vyrazili na některou ze zastávek českého putovního festivalu pro kutily Maker Faire, možná jste si všimli, že někteří návštěvníci mají na krku oficiální elektronické visačky Maker Badge. Podobně jako Micro:bit pomohou tentokrát už mírně pokročilejším začátečníkům v objevování programovatelné elektroniky. Visačka je vyzbrojená e-inkovým displejem, řídicím čipem s Wi-Fi, čtyřmi RGB LED, lithiovým akumulátorem a rozšiřujícími piny, ke kterým můžete připojit další elektroniku. Český Maker Badge: Zapomeňte na papírové visačky. Teď si je můžete naprogramovat pro každou akci Celou legraci můžete nakódovat v Arduinu a C/C++, anebo v jednoduchém Pythonu pro drobnou elektroniku.

Programovatelná Fretka sledující čáru Programovatelnou destičku pro začátečníky bychom měli, takže teď ještě nějakého robota. Třeba českou Fretku. Robůtek při jízdě také sleduje čáru, už se ale nemusíte obávat pájení a základní čip můžete s dětmi jednoduše přeprogramovat v blokovém kódování nebo Arduinu (C/C++). Základní balení obsahuje ale jen elektronické díly a kola, autoři totiž počítají, že si vše ostatní vyrobíte na 3D tiskárně. Pokud ji nemáte, zbytek dokoupíte za dvě stovky. Programovatelná herní konzole Picopad Jedním z hlavních trháků posledních dvou let v české kutilské scéně byla vedle visačky Maker Badge ještě stavebnice a herní konzole Picopad. Jejím základem je prototypovací deska Raspberry Pi Pico, kterou Picopad obalí displejem, tlačítky, nabíjecím obvodem a lithiovým akumulátorem. K dispozici je hromada hotových her, řídicí čip ale můžete programovat i sami v Pythonu a C a funkce desky rozšiřovat hromadou zacvakávacích modulů s nejrůznějšími čidly.

Boffin II Zelená Energie. Green deal pro děti Překročili jsme hranici tisícovky a na podobné částce u některých prodejců začíná stavebnice Boffin II Zelená Energie pro ty nejmenší energetiky. Součástí balení je 45 součástek a cvičebnice se 125 projekty. Na rozdíl od magnetické varianty budete tentokrát dílky do pracovní desky zacvakávat a tvůrci si pro vaše děti připravili třeba stavbu hybridního motoru, solární hodiny, vodní kolo nebo třeba větrný mlýn. Stavebnice magnetické levitace Cena: 1 238 Kč Pokud chcete mít doma experty na maglev, je dobré začít u něčeho jednoduššího. Třeba u této stavebnice magnetické levitace, kde řízené magnetické pole unese zátěž o hmotnosti až 300 gramů. Byť se i v tomto případě vše pájí do otvorů pomocí techniky THT a součástky jsou tedy docela velké, je jich už několik a začátečník by měl mít alespoň minimální trénink. Počítejte také s tím, že součástí balení není 12V zdroj napájení. Pokud máte doma 3D tiskárnu, můžete si nakonec vše zakrytovat a vyrobit efektní levitující stoleček, nad kterým se bude v prostoru vznášet závaží.

Programovatelná herní konzole Picopad Pro Cena: 1 390 Kč Jeden Picopad už ve výběru máme, autoři z Pájeníčka ale představili vylepšenou verzi Picopad Pro. Princip je pořád stejný, Picpad Pro má ale mnohem větší displej a další vychytávky včetně speciálních rozšiřujících periferií. K dispozici je tak i videokarta s VGA a HDMI výstupem a obraz z malého displeje pak můžete po kabelu zrcadlit na velký televizor či monitor. Na fotografii vidíte srovnání velkého Pro a základního modelu. LaskaKit Arduino MAXI Starter Kit Cena: 1 498 Kč Desky kompatibilní s vývojovým prostředím Arduino jsou etalonem slaboproudého prototypování a domácího kutilství. Přidejte tedy ještě nějakou tu kačku a teenagerům i sobě můžete pořídit ultimátní startovací kit LaskaKit Arduino MAXI Starter kit. Krabice obsahuje obří základní desku kompatibilní s Arduino Mega a desítky součástek včetně motorků pro sestavení přinejmenším třic

Pokračování 10 / 18 Deska všech desek Raspberry Pi 5 Co by to bylo za výběr stavebnic, kdybychom v něm neměli starou dobrou Malinu? Je to zdaleka nejpopulárnější prototypovací linuxový minipočítač. Britská nadace na podzim 2024 představila nejnovější generaci Raspberry Pi 5, jejíž varianty se postupně dostávají i do českého prodeje. Ta se 4 GB RAM by měla být na skladech zhruba v polovině prosince. Raspberry Pi je univerzální linuxová mašina, takže ji můžete programovat hromadou způsobů. K dispozici jsou výukové aplikace pro blokové kódování a naprosté začátečníky, ale také pokročilý Python a nízkoúrovňové C/C++ pro ty nejzdatnější domácí kutily. Stavebnice Živý obraz Cena: stovky až tisíce korun Českou kutilskou scénu si podmanila webová služba a firmware Živý obraz. Bez jakéhokoliv programování totiž umožní na e-inkovém displeji zobrazovat libovolné informace, které si nastavíte na webu. Třeba rodinnou nástěnku a úkolovník jako na fotografii níže. Děcka budou nadšená a splní drobné úkoly v domácnosti s ještě větší láskou k rodičům. Český e-shop LaskaKit nabízí několik stavebnic s řídicím počítačem, monochromatickými i barevnými displeji s elektronickým inkoustem a dalším příslušenstvím. Nedávno se pak přidalo i Pájeníčko se svými vlastními hotovými obrazy SVERIO. Živý obraz je český projekt, díky kterému si spustí svůj vlastní e-ink i vaše babička a bez programování

Pokračování 11 / 18 Obří Boffin 750 Tuzemských Boffinů jsme už měli v našem výběru několik a rozloučíme se s ním jeho velkou sadou Boffin 750. V krabici najdete 80 součástek, ze kterých postavíte nejméně 750 projektů. Třeba kompas, maják, detektor lži, FM rádio a další. Jelikož je ekosystém Boffinu opravdu obrovský, další dílky nakoupíte podobným způsobem, jako můžete rozšiřovat třeba Lego. Ačkoliv je Boffin určený hlavně dětem, perfektně poslouží i dospělým, kteří chtějí pochopit základy elektrického designu. Robotická ruka Keyestudio Zkušenějším teenagerům by se mohla hodit robotická ruka Keyestudio 4-DOF se čtyřmi stupni volnosti. Začátečníci ji mohou po sestavení ovládat joystickem nebo skrze Bluetooth a mobilní aplikaci pro Android a iOS. Jakmile vás přestane bavit základní ovládání, můžete si celou ruku přeprogramovat k obrazu svému, jejím mozkem je totiž deska Arduino. S trochou nadsázky vám pak příští léto sama otrhá meruňky na zahradě.

Pokračování 12 / 18 Česká legenda Voltík 3 Digital Pokud jsme zmínili stavebnici Boffin, nesmíme zapomenout ani na Voltík 3 Digital, který nabízí pracovní desku pro sestavení padesáti digitálních obvodů. Toto už kupte spíše zdatnějším teenagerům, anebo klidně sobě, pokud chcete se slzou v oku zavzpomínat na vlastní dětství a éru možná trošku náročnějších stavebnic z minulého století. Pohrajete si s nejrůznějšími logickými členy (hradly) jako AND, OR nebo INVERT. Pochopíte, jak fungují zpožďovací obvody, čítače, naprogramujete světelného hada a to vše jen prostým propojováním funkčních otvorů přiloženými kablíky. Artie Max: Co naprogramujete, to nakreslí Jednoho Artieho jsme tu už měli, ovšem Artie Max je jeho vylepšená (ale také dražší) podoba. Namísto jednoho fixu umí ovládat rovnou tři, takže dokáže kreslit tříbarevně. Autoři jej vybavili také senzory pro detekci čáry a obecně lepšími parametry pohybu. Artieho naprogramujete v aplikaci, a to celou škálou přístupů od nejjednodušších grafických instrukcí a blokové kódování Blockly po klasické jazyky Javascript, Python a C++. Robůtek proto roste s vámi.

Pokračování 13 / 18 Artie 3000 kreslí, co naprogramujete Okolo hranice dvou tisíc korun se na českých e-shopech pohybuje programovatelný robůtek pro naprosté začátečníky Artie 3000. Děcka jej nakódují pomocí primitivních grafických instrukcí v aplikaci, nechybí ale ani komplexnější blokové programování v Blockly, a dokonce ani Python nebo Javascript pro zkušené roboinženýry. A k čemu je to celé dobré? Jakmile Artieho spustíte, podle vašeho programu se bude pohybovat místností a kreslit – do jeho útrob totiž můžete zasunout fix. Dobrý programátor jej dokáže proměnit v mnohem dražší kreslicí plotr. mBot: Robotické vozítko Cena: 3 898 Kč Etalonem stavebnic robotů nejen pro děti a výuku je Makeblock. Cena je už vyšší, díly jsou ale zpravidla z masivní slitiny a roboty lze rozšiřovat pomocí hromady doplňků podobně jako třeba Micro:bit.

Robotická tříkolka mBot Jedním ze základních robůtků je tříkolka mBot2 s řídicím čipem ESP32, se kterým pravidelně pracujeme v našem seriálu Pojďme programovat elektroniku. Má dostatečný výkon, dvě jádra CPU a také Wi-Fi a Bluetooth. Tříkolku proto mohou děti opět naprogramovat v grafickém blokovém kódování, k dispozici je nicméně i vývojové prostředí Arduino a plnotučné C/C++ a nástroje od výrobce čipu.

Pokračování 14 / 18 mBot Ranger: Robotický tank S tankem mBot Ranger se školáci podle výrobce proháněli i v arktických oblastech. Jeho základní hliníkové profily ostatně máme i v našem redakčním tanku, který jsme několikrát ukázali v seriálu Pojďme programovat elektroniku. Ranger je ale robot vícero tváří. Obrázkový návod skýtá popis, jak postavit rovnou tři různá vozítka: tank, tříkolku a efektní dvoukolku, která musí umět balancovat. Pojďme programovat elektroniku: Špionážní tank s nočním viděním Tank můžete opět ovládat na dálku, anebo zcela přeprogramovat v blokovém kódování či v klasickém Arduinu. Programovatelný dron LiteBee Wing Cena: 4 999 Kč Malý pilot, který měl celý rok samé jedničky a miluje Lego, by mohl být nadšený z programovatelného dronu LiteBee Wing. Kvadrokoptéra má kameru, váží 128 gramů a můžete do ni zacvaknout kostičky stavebnice. Letoun se dá řídit ovladačem, ale zvládne i autonomní let, který mu naprogramujete pomocí blokových instrukcí ve stejnojmenné aplikaci pro PC a mobil. Výrobce slibuje, že by se dron měl udržet ve vzduchu až deset minut. A nebojte se, je to hračka, takže nepotřebujete žádný řidičák. Ostatně, je určená pro létání v interiéru.

Pokračování 15 / 18 Braccio: Robotická ruka přímo od Arduina Jelikož stavebnice řadíme podle ceny, postupně se blížíme do toho nejdražšího cíle. Jedním takovým kouskem je robotické rameno Braccio, ovšem tentokrát přímo od italského Arduina, respektive jeho partnera TinkerKit. Tomu odpovídá i evropská cena. Robotická ruka zvládá pohyb v pěti osách (pět stupňů volnosti), pohání ji šest servomotorů a řídicí deska, kterou připojíte k základní desce Arduino v konstrukci Uno a Mega. Až ta ji zcela ovládne pomocí vlastního programu, který můžete libovolně měnit a ruku dle potřeby automatizovat. Ultimate Robot Kit 2.0: Deset robotů v jednom V tomto výběru robotů a stavebnic pomalu atakujeme hranici deseti tisíc korun. Za tuto částku přímo v Česku pořídíte posledního představitele od Makeblocku, ultimátní stavebnici Ultimate Robot Kit 2.0, ze které postavíte přinejmenším deset předpřipravených robotů. Může to být obvyklý tank, ale také katapult, vozidlo s robotickým ramenem, balanční robot, robot držící kameru (mobil) a tak dále. To vše pak opět naprogramujete blokově, anebo v pokročilejším C/C++ a Arduinu.

Pokračování 16 / 18 DJI RoboMaster S1: Tank s dělem a kamerou A jestli děti letos vůbec nezlobily... mohly by pod stromečkem objevit tank všech tanků: RoboMaster S1 od DJI. Na Živě.cz jsme mu věnovali při uvedení samostatný článek a není divu, je to totiž už vozítko na hraně profesionálních robotických soutěží, které přebírá i vše dobré od dronů DJI. Nechybí proto kamera na stabilizovaném gimbalu, počítačové vidění s rozpoznáváním nejrůznějších objektů a značek, samozřejmě navigace po čáře, ale hlavně funkční dělo na pěnové střely! A to vše můžete nejen hravě ovládat na mobilu, ale i programovat v blokovém kódování a Pythonu. Lego Education: Ultimátní stavebnice Co by to bylo za výběr, kdyby v něm chybělo programovatelné Lego. A to přesto, že se firma před dvěma lety ukončila řadu Mindstorms a e-shopy ji dnes už pouze doprodávají. Tomu odpovídá často i docela brutální cena. Výjimkou není ani školní souprava Lego Education 45544 EV3. Sice v Česku stojí jako malý skútr, ale jedná se o špičkovou sadu s řídicími jednotkami EV3 a vším potřebným, co už používají i pokročilí stavitelé robotů. Včetně komplexního programování v MicroPythonu.

Pokračování 17 / 18 Robopes Unitree Go2 Air Cena: 1 600 dolarů Pokud děti opravdu nezlobily a probudil se v nich inženýrský duch, takže v dospělosti skončí u vývoje nové generace Starshipu, máme tu pro tohoto roztomilého psíka. Tedy programovatelný model Go2 Air od čínského Unitree. Jedná se už o profesionální robotickou platformu pro nejnáročnější kutily, univerzity a vývojové týmy. Přinejmenším s několika kusy si pohrává i ukrajinská armáda na bojišti východní fronty. Do války na Ukrajině se už zapojili i čínští robopsi. Umí panáčkovat, mají kameru a zatím bojují na správné straně Cenu raději nebudeme převádět na koruny, navíc totiž není finální. Doprava se nafoukne o dalších 400 dolarů a za stejný peníz bude i dálkové ovládání – pokud si ho s dětmi nezbastlíte sami. Humory ale stranou; i tak je to vlastně velmi laciný robopes, ikonický Spot od Boston Dynamics je totiž o řád dražší.

Pokračování 18 / 18 Training Factory: Průmysl 4.0 v obýváku Na úplný závěr stručně ukážeme stavebnici pro děti továrníků. Training Factory je totiž už podle svého názvu skutečně takovou miniaturní verzí automatizovaného podniku podle filozofie Průmysl 4.0. Výrobní linka je automatizovaná pomocí hromady motorů a dalších aktuátorů, které napojíte do vlastních simulačních systémů. Slouží jako testovací platforma pro školy i podniky. Tomu nakonec odpovídá i astronomická cena, která napovídá, že takovou barevnou stavebnici opravdu nenajdete v běžném hračkářství. Doporučujeme také další články, ve kterých redaktoři Živě.cz vybírají nejlepší produkty v různých kategoriích.

