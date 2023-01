Nejnovější BMW obléká barevná e-ink. S grafikou si pohrajete sami, nebo ji stáhnete z appstoru

CES už dávno není jen o počítačích a mobilech. Auta už dávno nejsou jen o motorech. Hezkou tradicí posledních ročníků je tisková konference BMW. Loni nás zaujalo auto pokryté elektronickým inkoustem, které přepíná pixely mezi černou a bílou barvou, takže vytvoří libovolnou grafiku. Letos jsme o level dál…

Koncept BMW i Vision Dee umí to samé – jen rychleji a v barvách! I tentokrát jde o e-ink, který zvládne 32 barev a meze se nekladou jejich kombinacím. Povrch karoserie je rozdělen na 240 segmentů, každý se ovládá a mění barvu samostatně. Když k animacím přidáme světlomety a zvukové efekty, je z toho jakýsi rituál, který bude přicházející řidič podvědomě vnímat jako chování. Auto na bočním skle promítne informace včetně avataru řidiče, přední maska imituje výrazy lidské tváře a vyjadřuje nálady, palubní systém komunikuje pomocí hlasového asistenta nejen v interiéru, ale i vně auta.

Tohle budování vztahu s autem by BMW opravdu mohlo vyjít. Tedy za předpokladu, že technologii dostane do prodeje. Co legislativní stránka věci? Jakou barvu bude mít takové auto zapsanou v technickém průkazu, a co případná policejní hlídka, které auto zastaví s úplně jinou barvou?

Co znamená označení i Vision Dee i = elektrický pohon

Vision = koncept

Dee = zkratka slov Digital Emotional Experience, tedy Digitální emocionální zážitek. BMW chce vytvořit ještě silnější emocionální pouto mezi lidmi a jejich automobily.

Nový design

Jinak na i Vision Dee vidíme nový designový jazyk značky Neue Klasse. Designéři vychází z tradičních prvků značky, jen je přepracovali do modernější podoby. Zaujme nové pojetí interiéru bez dnes běžné obří dotykové plochy, BMW jde cestou head-up displeje s rozšířenou realitou, který se bude promítat na celou plochu čelního skla.

Hlavním ovládacím prvkem pro head-up displej je Mixed Reality Slider uprostřed palubní desky. K dispozici je pět nastavení od analogových informací přes informace související s řízením, obsah komunikačního systému, projekci rozšířené reality až po vstup do virtuálních světů. Postupným ztmavením oken umí Dee „utlumit vnější svět“.

Nový operační systém založený na Androidu

BMW také na CES informovalo o nové generaci operačního systému iDrive 9. Jeho základem je Android a přinese nové uživatelské prostředí, funkce a obchod s aplikacemi. Počítá se s ním už pro stávající model X1, dostane jej příští generace X2 a značka Mini.

Uvedené vozy využívají platformu, která je na změnu připravena, zatímco některé další modely staví na Linuxu a iDrive 9 nedostanou. Řeč je například o řadě 7 nebo chystané nové generaci řady 5. Tato auta dostanou iDrive 8.5, ale uživatelské prostředí má být v podstatě stejné.