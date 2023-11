Nejnovější design lunárního landeru od Blue Origin vypadá o hodně jinak než předchozí verze

Společnost Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose odhalila nejnovější verzi svého lunárního landeru zvanou Blue Moon Mark 1. Zajímavé je především to, že se výrazně liší od předchozích návrhů.

Jen pro vyjasnění: to, co lze vidět na snímcích zveřejněných administrátorem NASA Billem Nelsonem, je maketa. Finální lander tedy může vypadat ještě úplně jinak, což by nás ostatně ani příliš nepřekvapilo.



Blue Moon, design z roku 1999.

Přestože dotyčné zařízení se stále jmenuje Blue Moon, aktuální maketa je bílo-zlatá a žádný modrý prvek se nám na ní nedaří najít.

Připomeňme, že Blue Origin v roce 2021 zažalovala NASA kvůli vývoji Human Landing System (HLS) pro přistání na Měsíci. Jmenovaná kosmická agentura se totiž nakonec rozhodla udělit kontrakt pouze Muskově SpaceX.

Původně se přitom očekávalo, že vybráni budou dva dodavatelé, aby se v projektu zachovala konkurence.



Blue Moon, pozdější design.

Práce na Blue Moon tak pro Bezosovu firmu představuje jakousi cenu útěchy. Nicméně se zdá, že dosavadní výsledky na NASA příliš nezapůsobily (a právě proto se design landeru neustále mění).