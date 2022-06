Nejnovější start rakety Falcon 9 zbarvil noční oblohu do červena

Nejnovější start rakety Falcon 9 od společnosti SpaceX zbarvil noční oblohu do červeného odstínu. Ten nebyl viditelný pouhým okem, ale objevil se na snímcích s dlouhou expozicí pořízených astrofotografy.

„Fotil jsem Mléčnou dráhu za nějakými siluetami skal, když najednou jeden z mých snímků měl přímo před jádrem tuto výraznou červenou skvrnu, která tam na předchozím snímku pořízeném před 3 minutami nebyla,“ napsal jeden z nich, jménem David Johnson, na Facebook.

„Byl jsem opravdu naštvaný, protože mi to zničilo obrázek, ale myslel jsem, že to zmizí. Místo toho to na několika dalších snímcích vyrostlo a rozšířilo se tak, že to pokrylo velkou část jihovýchodní oblohy,“ dodal.

Johnson si později uvědomil, že první červeně zbarvený snímek pořídil prakticky ve stejné době, kdy probíhal výše zmíněný start SpaceX. Než ale zjistil, na jakou věc se s největší pravděpodobností dívá, podle svých vlastních slov neměl tušení, co by to mohlo být. „Trochu mě to vyděsilo“, přiznal v rozhovoru pro The Washington Post.

Odborníci později potvrdili, že jeho podezření bylo pravděpodobně správné. Kyslíkové ionty generované druhým stupněm Falconu 9 reagují s jinými molekulami na noční obloze, které zase excitují elektrony a vytvářejí červenou záři.

„Tato záře jsou pravděpodobně výfukové plyny z druhého stupně rakety, které způsobují rychlou rekombinaci ionosféry,“ vysvětlil fyzik Jeff Baumgardner z Boston University.

