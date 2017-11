Nejnovější videa pořízená astronauty z ISS vám svou krásou vyrazí dech!

Johnson Space Center zveřejnilo kompilaci krátkých videí pořízených současnými členy Expedice 51… a je opravdu o co stát! Mimo jiné i proto, že úchvatné záběry podtrhává skladba The Sound of Silence – respektive její coververze od americké heavy metalové skupiny Disturbed.

Jde o skvělou metaforickou volbu, protože vesmír si obvykle asociujeme s obrovským vakuem, ve kterém se jak známo zvuk nešíří. Nicméně pro posádku ISS realita zase až tak tichá není.

Jak před několika lety vysvětlil Garrett Reisman z NASA, pokud astronaut opustí prostory stanice, něco málo přece jen slyší. „Většinou jde o zvuky čerpadel a ventilátorů, které zajišťují cirkulaci vzduchu a vody ve vašem skafandru,“ konstatoval v rozhovoru pro Slate.

„Není to strašně otravné nebo tak něco, ale nejde ani o tiché opuštěné prostředí, ve kterém kromě vlastního dechu neslyšíte žádný jiný zvuk, jak je často vykreslováno ve filmech,“ dodal.

Nyní si ale už přehrajte dotyčnou kompilaci a vychutnejte si záběry na noční rozzářená velkoměsta, světelné záblesky při divokých bouřích a mnoho dalších fascinujících věcí.

„Sdílejte jedinečnou tichou krásu naší planety se všemi spolucestujícími na této naší kosmické lodi Země,“ uvedlo Johnson Space Center.

