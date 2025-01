Nejpřesnější hodiny, které jsme kdy sestrojili, by se od vzniku vesmíru opozdily o jedinou sekundu

Vědci sestrojili nejpřesnější hodiny v dějinách lidstva. Pokud by běžely od vzniku vesmíru, pak by se za celých 13,8 miliard let opozdily maximálně o jednu jedinou sekundu. Na zápěstí se sice nevejdou, fyzici z německého ústavu PTB v Braunschweigu ale i tak zaslouží uznání.

Na rozdíl od běžných atomových hodin, které využívají jeden atom cesia a mikrovlnné záření, pracuje novinka s laserem a krystalovou mřížkou tvořenou více atomy. Konkrétně jde o speciální kombinaci atomů india a yterbia, které drží pohromadě elektrické pole.

100× přesnější než běžné atomové hodiny

„Indium jsme zvolili pro jeho výhodné vlastnosti z hlediska přesnosti. Yterbium pak slouží k účinnému chlazení,“ vysvětluje fyzik Jonas Keller z PTB. Díky tomu činí odchylka pouhých 2,5 ze trilionu (tedy 2,5×10-18). To je zhruba stokrát lepší výsledek než u současných atomových hodin.

Vedoucí výzkumu Tanja Mehlstäubler a její tým museli vyřešit řadu složitých technických problémů, například vyvinout speciální iontové pasti schopné udržet více atomů najednou v přesně definovaných pozicích.



První atomové hodiny na bázi cesia z roku 1955

Přínos tohoto objevu dalece přesahuje pouhé přesnější měření času. Experiment může pomoci při testování teorií fundamentální fyziky nebo zlepšit naše chápání vesmíru. Praktické využití by také mohly najít u satelitní navigace nebo při měření tvaru a gravitačního pole Země (pomocí tzv. chronometrickému nivelování, kdy lze měřit nepatrné rozdíly v působení gravitace na plynutí času v různých nadmořských výškách).

Technologie je navíc přizpůsobitelná a v budoucnu by mohla být upravena pro práci s jinými typy iontů. To může otevřít cestu k úplně novým přístupům v přesném měření, včetně využití kvantových efektů napříč více atomy nebo postupného měření více skupin atomů. Německý tým tak položil základy pro další revoluci v měření času.

Zdroje: Physical Review Letters, StudyFinds