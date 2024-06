Nejrůznější formy znečištění způsobují více úmrtí než války, nemoci a drogy dohromady

Nová série článků zveřejněná 3. června v časopise Journal of the American College of Cardiology odhaluje překvapivou pravdu: znečištění ve všech svých podobách je dnes větší zdravotní hrozbou než válka, terorismus, malárie, HIV, tuberkulóza, drogy a alkohol dohromady. Podrobnosti přináší StudyFinds.

Vědci odhadují, že znečišťující látky a změna klimatu přispívají k ohromujícímu počtu sedmi milionů úmrtí na celém světě ročně. „Každý rok umírá na celém světě přibližně 20 milionů lidí na kardiovaskulární onemocnění, přičemž znečišťující látky hrají stále větší roli,“ vysvětluje ve zprávě pro média profesor a výkonný ředitel Victor Chang Cardiac Research Institute v Austrálii Jason Kovacic.

Klíčová zjištění

Vědci z University of Edinburgh, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Global Observatory on Planetary Health při Boston College, Center Scientifique de Monaco, University Medical Center Mainz a Victor Chang Cardiac Research Institute se zaměřili na globální oteplování, znečištění ovzduší a vystavení kouři z lesních požárů a upozorňují na méně známé příčiny srdečních onemocnění, jako je znečištění půdy, hluk a světlo a vystavení toxickým chemikáliím.

Nejdůležitější zjištění jsou tato:

Znečištění venkovního a vnitřního ovzduší je spojeno s více než sedmi miliony předčasných úmrtí ročně, z nichž více než 50 % připadá na kardiovaskulární příčiny, především ischemickou chorobu srdeční a mozkovou mrtvici.

Pětina všech úmrtí na kardiovaskulární onemocnění je způsobena znečištěným ovzduším.

Během vln veder se riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění v důsledku horka může zvýšit o více než 10 %.

V USA došlo od roku 2002 k 77% nárůstu expozice kouři z lesních požárů.

Celosvětově se odhaduje, že kouř z lesních požárů je zodpovědný za 339 000 až 675 000 předčasných úmrtí ročně.

Od roku 1950 bylo vyrobeno více než 300 000 nových syntetických chemických látek a bezpečnostní profil mnoha z nich není znám.

Odhaduje se, že v Evropě je 113 milionů lidí dlouhodobě zasaženo denním a večerním hlukem z dopravy o hladině nejméně 55 dB(A).

Znečišťující látky na okraji zájmu

Dle odborníků je naléhavě nutné zlepšit monitorování těchto znečišťujících látek, aby bylo možné identifikovat nejohroženější komunity a lépe pochopit, jak expozice konkrétním znečišťujícím látkám zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění na individuální úrovni.

Znečišťující látky se dostaly do všech koutů světa a ovlivňují každého z nás. Jsme svědky bezprecedentních požárů, prudce rostoucích teplot, nepřijatelného hluku ze silnic a světelného znečištění ve městech a vystavení netestovaným toxickým chemikáliím v našich domácnostech.

„Naše tělo je bombardováno škodlivinami ze všech stran a ty se podepisují na zdraví našeho srdce. Důkazy naznačují, že počet lidí, kteří předčasně umírají v důsledku těchto různých forem znečištění, je mnohem vyšší, než se v současnosti předpokládá.“ varuje Kovacic.

Jak znečištění ovlivňuje zdraví?

Znečišťující látky jsou známými původci kardiovaskulárních onemocnění, ale na organismus působí různými způsoby. Například kouř a další toxiny mohou být přímo vdechovány hluboko do dolních cest dýchacích, dostávají se do krve a poté jsou přenášeny do dalších orgánů a do celého těla. Mohou způsobit oxidační stres, který může poškodit buňky a orgány včetně srdce.

Další škodliviny, jako je hluk a světelné znečištění, mohou ovlivňovat spánkový režim, vyvolávat záněty a vést ke zvýšení krevního tlaku a přibývání na váze. Extrémní horko může také vést k dehydrataci, snížení objemu krve, zvýšené kardiovaskulární zátěži a akutnímu selhání ledvin.

„Existují stovky tisíc chemických látek, u nichž nebyla ani testována jejich bezpečnost nebo toxicita, natož jejich vliv na naše zdraví. Musíme také zjistit, zda existují další rizikové faktory, které činí lidi náchylnějšími – například již existující onemocnění, faktory životního stylu nebo místo, kde žijí.“ upozorňuje Kovacic.