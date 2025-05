Nejsložitější ze složitých. Vybrali jsme 10 stavebnic Lego, které nevypadají jako hračky pro děti

Dovolil jsem si přeskočit několik dalších stavebnic fiktivních staveb a vesmírných lodí, takže z kosmických výšin zpět do pozemské reality a konkrétně zpět do Paříže. Jedním z nejkomplexnějších setů je totiž katedrála Notre-Dame . A to ve stavu zkraje roku 2019 ještě před ničivým požárem.

V našem výběru samozřejmě nesmějí chybět ani dvoustopé sportovní speciály, kterým co do složitosti kraluje McLeren P1 . V krabici najdete 3893 kostiček , a protože to je řada Technic, skoro vše se hýbe a otáčí. Hotový vůz se bude pyšnit rozměry 59×25×14 centimetrů (zmenšenina 1:8).

Náklaďák FMX a bagr Volvo EC230: 2274 kostiček

No dobrá, ale co kdybychom chtěli mít bagrový komplet i s náklaďákem, který jej přiveze na stavbu? Chtěl bych ho vidět v podobném provedení jako jeřáb z předchozí kapitoly, musel by mít totiž snad deset tisíc dílů. Prozatím si ale musíme vystačit jen se sadou tahače Volvo FMX s bagrem EC230. Stavebnice má 2274 kostiček, je tedy už jednodušší a cílí i na mladší publikum (10+ let). O to více se mi ale líbí, že pořád vypadá dostatečně dospěle, no a co je pro nás nejdůležitější, hlavně komplikovaně!

Pokud toto postaví desetiletý kluk a holka, mají můj respekt

Model má na délku dobrých 68 centimetrů, ukáže vám nitro motoru a dá se s ním samozřejmě hýbat, protože to je opět starý dobrý Technic.

Desítka je hotová, kulatá čísla máme rádi, a tak to v nejlepším utneme. Další komplexní stavebnice od dánského výrobce najdete v jeho katalogu, když seřadíte jednotlivé sety podle počtu kostiček. Množství dílů ale ne vždy odpovídá skutečné složitosti, já dnes proto vybral hlavně ty modely, kde to je vidět už na první pohled.