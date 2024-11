Nejsmrtelnější infekční nemocí na světě už není covid-19. Tuberkulóza loni zabila 1,25 milionů lidí

Tuberkulóza (TBC) se znovu stala celosvětově nejnebezpečnější infekční nemocí. V roce 2023 zabila 1,25 milionů lidí. Po třech letech, kdy vedoucí pozici zaujímal covid-19, tak opět přebírá titul největšího zabijáka způsobeného jediným patogenem. Nemoc, která se šíří vzduchem a postihuje hlavně plíce, je známá tisíce let, přesto i ve 21. století zůstává významnou globální hrozbou. Přitom se jedná o onemocnění, kterému lze předcházet.

Podle zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) byl v loňském roce zaznamenán mírný nárůst počtu nově nemocných s TBC z 10,7 na 10,8 milionů. Znepokojující je především situace v zemích amerického kontinentu, kde od roku 2015 došlo k prudkému nárůstu případů o 20 %.

Nárůst jsme zaznamenali i v Česku

87 % všech případů tuberkulózy je soustředěno do třiceti zemí, zejména Indie, Indonésie, Číny, Filipín a Pákistánu. Tyto země čelí řadě problémů, včetně vysoké hustoty obyvatel, chudoby a nekvalitních zdravotnických služeb, což přispívá k vysokému výskytu tohoto onemocnění.

V České republice bylo v loňském roce hlášeno 447 případů tuberkulózy, což představuje nárůst o 17 % oproti předchozímu roku. Nejvíce případů bylo zaznamenáno v Praze (110), následoval Plzeňský kraj, zatímco nejméně případů bylo ve Zlínském kraji. Z celkového počtu nakažených bylo 319 mužů a 128 žen.

Riziko nákazy výrazně zvyšují faktory, jako je podvýživa, HIV, kouření, zvýšená konzumace alkoholu a diabetes. Riziko je až šestnáctkrát vyšší u lidí s nemocemi nebo stavy, které oslabují imunitu, jako je HIV, diabetes, či podvýživa. Tuberkulóza představuje závažný problém i ve spojení s antibiotickou rezistencí, která komplikuje léčbu.

WHO a další organizace volají po naléhavých investicích do výzkumu a prevence, které by umožnily vyvinout nové vakcíny, zkrátit dobu léčby a rozšířit dostupnost diagnostických testů. K dosažení cílů stanovených OSN do roku 2030 je nutné každý rok investovat přibližně 22 miliard dolarů, přičemž v roce 2023 bylo na tyto účely vydáno jen 5,7 miliardy dolarů. Navíc financování za poslední roky klesá, zejména kvůli poklesu v některých zemích (např. Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika).

Nejsou peníze a jsou tu i další komplikace

Významnou roli v ochraně dětí před těžkými formami TBC hraje očkování, avšak jeho účinnost je u dospělých omezená. V současnosti probíhá vývoj několika slibných vakcín, například M72/AS01E od farmaceutické firmy GlaxoSmithKline, které by mohly v následujících letech zachránit miliony životů. Zmíněná vakcína je jedním z několika nadějných kandidátů ve fázi III klinických zkoušek, nicméně proces výzkumu a testování je zdlouhavý, takže nové vakcíny mohou být dostupné až kolem roku 2029.

Jedním z klíčových problémů boje proti TBC je nedostatek financí. Mnoho pacientů si nemůže dovolit léčbu, která v některých zemích stojí až 20 % jejich ročního příjmu. Tato situace je zvláště tíživá v nízkopříjmových zemích, kde nedostatečná zdravotní péče často neumožňuje včasnou diagnostiku a léčbu.

Léčba je navíc komplikována výskytem formy odolné vůči více lékům, která je důsledkem špatného předepisování, nekvalitních léků nebo předčasného ukončení léčby. WHO v roce 2022 doporučila šestiměsíční režim léčby, který zkracuje dobu léčení a snižuje počet tablet, což může zmenšit zátěž zdravotnických systémů a podpořit lepší dostupnost léčby.

TBC je globální výzvou vyžadující spolupráci na všech úrovních – od vlád, až po komunitní organizace. WHO vyzývá k většímu zapojení veřejnosti, zvýšení povědomí a odstranění stigmat spojených s touto nemocí. Kromě toho apeluje na všechny země, aby splnily své závazky a přijaly opatření k prevenci, diagnostice a léčbě této nemoci, což je nezbytné k dosažení cílů pro ukončení epidemie do roku 2030.

Zdroje: who.int, telegraph.co.uk, iflscience.com, pharmatimes.com, iris.who.int.