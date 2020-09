Nejspolehlivější manažerské auto je Tesla Model 3, druhá je benzínová Škoda Superb, tvrdí britský průzkum

Podle aktuálního britského průzkumu je nejspolehlivější auto vyšší střední třídy elektromobil Tesla Model 3, druhá v pořadí je benzínová Škoda Superb a na třetím místě skončila Mazda 3. Průzkum prováděl britský spotřebitelský magazín What Car? na vzorku 13 tisíc respondentů z řad majitelů aut dané kategorie.

Britský automobilový magazín What Car? má už poměrně silné renomé. Je spotřebitelským rádcem při výběru automobilů a vychází již přes 45 let. Průzkumy spolehlivosti vozů vydává pravidelně, nicméně tentokrát je pro nás výsledek dvojnásobně překvapivý.

Elektromobil na první pozici dokazuje, že je z pohledu techniky daleko jednodušší a tím pádem i spolehlivější než automobily se spalovacími motory. Nejčastěji si majitelé stěžovali na nepřesné slícování v interiéru, po technické stránce ale Tesla funguje. Pokud k nějaké provozní poruše přece jen došlo, auta byla přesto schopná provozu a oprava byla provedena do druhého dne.

Nejméně spolehlivý je kupodivu Mercedes

Druhým překvapením je pro našince Škoda Superb na místě druhém. Zde stížnosti rovněž mířili na interiér, ale stejnou měrou i na chod motoru nebo závady v elektronické výbavě vozidla. Benzínové modely jsou přitom spolehlivější - nějaký typ závady potkal 10 % vozů (u dieselů to bylo až 24 % a proto je dieselový Superb v žebříčku vedený zvlášť až na 15. místě).

I se zjištěnou závadou bylo dále provozuschopných 75 % Superbů, přičemž přibližně polovina závad byla opravena nejpozději do druhého dne. Všechny opravy však byly v rámci záruky vyřešeny zdarma - průzkum byl prováděn na vozy do stáří pěti let.

Dobře si vedla také Mazda 3 s benzínovým motorem, u které si majitelé nejčastěji stěžovali na nefunkční infotainment, ale objevilo se i pár závad na motoru. Podobně jako u Škody byla většina aut i po zjištěné závadě pojízdných a oprava se většinou zvládla do druhého dne bez nákladů pro majitele.

Na chvostu žebříčku se umístil Mercedes-Benz třídy C, který má nejčastěji problémy s elektrikou, ale také s výfukovým a palivovým systémem, baterií, brzdami či řízením. Ne všechny opravy byly přitom provedeny zdarma v rámci záruky. Předposlední je Opel (v Británii Vauxhall) Insignia Grand Sport, kde se objevovalo také více závad, ale alespoň je plně kryla záruka. Před Opelem je Audi A4.

Průzkum se týkal osobních aut vyšší střední třídy do stáří pěti let. Kompletní žebříček a další informace (v angličtině) jsou dostupně na webu Whatcar.