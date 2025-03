Deset nejtragičtějších přírodních katastrof. Povodně, cunami nebo zemětřesení mají na svědomí miliony životů

Následky zemětřesení v jihovýchodní Asii z 28. března 2025 budou tragické. Mělo sílu 7,7 M, následovalo několik dalších otřesů, nejsilnější s 6,7 M. V Myanmaru je potvrzeno už přes tisíc obětí a čísla jistě nejsou konečná. Přečtěte si, které přírodní katastrofy byly od začátku 20. století nejtragičtější.

Tento článek připravila AI Pro vypracování podrobného přehledu nejtragičtějších přírodních katastrof jsme využili funkci DeepResearch v ChatuGPT. S textem jsme v redakci následně editorsky pracovali – kontrolovali ho, upravovali a doplňovali. Surový výstup ChatuGPT si můžete otevřít na této stránce.

Deset nejtragičtějších přírodních katastrof od roku 1900

Od počátku 20. století se odehrála řada ničivých přírodních katastrof – zemětřesení, povodní, tropických cyklónů, cunami a dalších – které si vyžádaly obrovské ztráty na životech. Níže je představeno deset nejhorších z nich, seřazených podle odhadovaného počtu obětí. Nejsou zahrnuty pandemie, hladomory ani lidsky způsobené havárie; jedná se výhradně o přírodní události.

Událost Datum Místo Odhad obětí Typ katastrofy Povodně v Číně červenec–listopad 1931 Čína ~3 700 000 Povodně Cyklón Bhola 12. listopadu 1970 Bangladéš až 500 000 Tropický cyklón Zemětřesení Haiti 12. ledna 2010 Haiti až 316 000 Zemětřesení Zemětřesení Chaj-jüan 16. prosince 1920 Čína ~273 000 Zemětřesení Zemětřesení Tchang-šan 28. července 1976 Čína ~242 000 Zemětřesení Tajfun Nina a přehrada Banqiao 5.–9. srpna 1975 Čína ~229 000 Tropický cyklón a povodeň Zemětřesení a cunami v Indickém oceánu 26. prosince 2004 země Indického oceánu ~230 000 Zemětřesení a cunami Povodeň na řece Jang-c’-ťiang červenec 1935 Čína ~145 000 Povodeň Velké zemětřesení v Kantó 1. září 1923 Japonsko ~140 000 Zemětřesení a požáry Cyklón Nargis 2.–3. května 2008 Myanmar ~138 000 Tropický cyklón

Počty obětí jsou hrubé odhady. U některých událostí existují velmi rozdílné údaje v různých zdrojích – například u zemětřesení na Haiti se oficiální vládní odhad vyšplhal až k 316 tisícům mrtvých, zatímco některé analýzy uvádějí kolem 160 tisíc. V tabulce a popisu uvádíme vždy zhruba nejčastěji citované hodnoty.

1. Povodně v Číně (1931)

Centrální a východní Čína, léto 1931

V létě roku 1931 postihla centrální a východní Čínu série katastrofálních povodní. Extrémně silné monzunové deště, umocněné i tajícím sněhem z hor způsobily rozsáhlé přelití řek Jang-c’-ťiang, Chuang-che a dalších toků. Záplavy zasáhly obrovské území – přibližně 180 000 km², což je plocha dvakrát větší než Portugalsko, bylo pod vodou a velká města jako Wuhan a Nanking byla zaplavena.

Katastrofa si vyžádala odhadem kolem 3,7 milionu lidských životů, což z ní činí zřejmě největší přírodní katastrofu zaznamenanou ve světové historii. Dalších zhruba 40 milionů lidí přišlo o domovy a následné epidemie nemocí (cholery, malárie apod.) a hladomor výrazně zvýšily počet obětí.

Je důležité zmínit, že jiné zdroje uvádějí značně odlišné odhady. Například Wikipedia je s odvoláním na průzkumy shrnuje rozmezím 422 499 až 4 000 000 obětí. DevelopmentAid uvádí rozmezí 145 000 až 4 miliony. Jiné zdroje zmiňují i čísla kolem 2 milionů. Tato široká škála odhadů poukazuje na obtížnost přesného určení počtu obětí historických katastrof.

2. Cyklón Bhola (1970)

Východní Pákistán/Bangladéš, listopad 1970

V noci z 12. na 13. listopadu 1970 zasáhl tehdejší východní Pákistán (dnešní Bangladéš) ničivý tropický cyklón Bhola. Přestože šlo „jen“ o cyklón kategorie 3 (max. rychlost větru cca 185 km/h), jeho ničivost způsobila zejména mohutná bouřlivá vlna, která zaplavila hustě obydlenou nížinnou deltu Gangy a Brahmaputry.

Zaplavení ostrovů a pobřežních oblastí vedlo k masivním ztrátám na životech – odhady hovoří o 300 až 500 tisících mrtvých, což z Bhola činí nejsmrtelnější tropický cyklón historie. Mnoho obětí bylo z řad vesničanů, které povodňová vlna zastihla ve spánku.

Nedostatečná varování a podcenění situace ze strany místních obyvatel přispěly k tragickému rozsahu ztrát. Následné nezvládnutí krizové pomoci ze strany pákistánské vlády urychlilo politické napětí, jež vyústilo v odtržení Východního Pákistánu a vznik nezávislého Bangladéše.

Událost poukázala na zranitelnost nízko položených pobřežních oblastí s vysokou hustotou zalidnění vůči silným tropickým cyklónům a důležitost účinných systémů včasného varování.

3. Zemětřesení Haiti (2010)

Haiti, leden 2010

Dne 12. ledna 2010 postihlo karibský stát Haiti ničivé zemětřesení o magnitudu 7,0. Epicentrum bylo jen 25 km od centra hustě obydleného hlavního města Port-au-Prince, takže účinky byly katastrofální.

Otřesy zničily většinu městské zástavby – až 80 % budov v oblasti hlavního města se zřítilo či bylo vážně poškozeno. Mezi zbořenými stavbami byly i klíčové objekty jako prezidentský palác, katedrála, nemocnice a školy. V důsledku zřícení budov a následného nedostatku lékařské péče zahynulo podle odhadů přes 220 tisíc lidí (haitská vláda později uváděla až 316 000 obětí). Další statisíce obyvatel utrpěly zranění a asi 1,5 milionu lidí zůstalo bez přístřeší. Jedná se o nejhorší zemětřesení v novodobé historii západní polokoule.

Přesný počet obětí je sporný – některé analýzy naznačují, že mohl být i nižší než oficiální odhady, avšak v každém případě šlo o katastrofu obrovského rozsahu. Zdůraznila zranitelnost nedostatečně konstruovaných budov v seismicky aktivních oblastech, zejména v rozvojových zemích.

4. Zemětřesení v Chaj-jüan (1920)

Čína, prosinec 1920

Dne 16. prosince 1920 došlo v severozápadní Číně (provincie Ningxia, oblast Chaj-jüan) k mimořádně silnému zemětřesení, kterému se přezdívá také Velké gansuské zemětřesení. Odhady magnituda se pohybují okolo 8,5.

Otřesy zcela zničily většinu měst a vesnic v okolí – například v městech Longde a Huining se údajně zřítily takřka všechny domy. Katastrofu ještě zhoršily rozsáhlé sesuvy půdy a fakt, že oblast zasáhla krutá zima a stovky následných otřesů, které komplikovaly záchranné práce a odrazovaly přeživší od návratu do trvalých obydlí.

Počet obětí se odhaduje asi na 273 tisíc, což řadí toto zemětřesení k nejsmrtonosnějším v historii Číny i celého světa ve 20. století.

5. Zemětřesení v Tchang-šanu (1976)

Čína, červenec 1976

Dne 28. července 1976 zasáhlo čínské průmyslové město Tchang-šan v provincii Che-pej silné zemětřesení o magnitudu zhruba 7,6–7,8. K úderu došlo časně ráno ve 3:42 místního času, kdy většina z 1 milionu obyvatel spala. Během několika desítek vteřin bylo město prakticky zničeno – 85 % budov se zřítilo nebo stalo neobyvatelnými.

Zemřelo nejméně 242 tisíc lidí (oficiální údaj), avšak některé zdroje naznačují, že skutečný počet mohl být i vyšší. Nezávislí historici uvádějí až kolem 300 tisíc obětí a některé zprávy hovoří až o 700 tisících. Téhož dne zasáhl oblast ještě silný následný otřes o magnitudu 7,1, který zkázu dále dovršil.

Zemětřesení v Tchang-šanu tak patří k nejsmrtelnějším vůbec a v rámci 20. století jej v počtu obětí překonalo snad jen zmíněné zemětřesení v Chaj-jüan.

6. Tajfun Nina a kolaps přehrady Banqiao (1975)

Čína, srpen 1975

Na počátku srpna 1975 zasáhl střední Čínu tajfun Nina, který přinesl mimořádné srážky. Během pouhých tří dnů napadlo v provincii Che-nan přes 1000 mm deště, což byla dvouroční dávka srážek během 24 hodin.

Tak extrémní lijáky vedly k přetečení a protržení přehrad – postupně selhalo 62 přehrad včetně velké přehrady Banqiao na řece Žu. Vlna vody vysoká až deset metrů se přehnala údolím a smetla vše na své cestě. Záplavová katastrofa zničila celé vesnice a města pod přehradou.

Voda a následné epidemie a hlad způsobily smrt nejméně 150 tisíc lidí; podle některých zdrojů až kolem 230 tisíc obětí. Tato událost je považována za jednu z nejhorších přehradních havárií a současně jeden z nejničivějších tropických cyklónů (skrze sekundární efekt povodní) v historii.

7. Zemětřesení a cunami v Indickém oceánu (2004)

Indonésie a okolní země

Ráno 26. prosince 2004 došlo u pobřeží indonéského ostrova Sumatra k velmi silnému podmořskému zemětřesení o magnitudu 9,1. To vyvolalo obří mořské cunami, které během několika desítek minut zasáhlo pobřeží čtrnácti zemí kolem Indického oceánu v Asii a Africe. Vlna se místy zvedla až do výšky kolem 15–30 metrů a při dopadu na pobřeží devastovala celé oblasti do vnitrozemí. Nejvíce postižen byl indonéský region Aceh (severní Sumatra), dále pobřeží Srí Lanky, Indie (stát Tamilnádu, souostroví Andamany) a Thajska.

Tragédie měla globální rozměr – zahynulo při ní zhruba 230 tisíc lidí (oficiální údaje uvádějí 227 898 potvrzených obětí) a statisíce dalších byly zraněny či přišly o domovy. Tato událost vstoupila do dějin jako nejhorší cunami a vůbec nejhorší přírodní katastrofa počátku 21. století. Vedla k významnému pokroku v systémech varování před cunami po celém světě.

8. Povodeň na řece Jang-c’-ťiang (1935)

Čína, léto 1935

Rok 1935 byl v Číně rokem extrémních povodní. V červenci došlo k velké povodni na řece Jang-c’-ťiang, která postihla šest provincií ve střední a východní Číně. Katastrofa přišla jen čtyři roky po ničivých povodních 1931, takže obnova infrastruktury nestačila pokročit a obyvatelstvo bylo stále zranitelné následky předchozích záplav.

Povodeň zasáhla kolem 10 milionů lidí a zahynulo asi 145 tisíc osob. Šlo tak „až“ o pátou nejsmrtonosnější povodeň zaznamenanou v dějinách (po větší katastrofě 1931 a několika starších událostech před rokem 1900). Povodeň vedla následně k dalším opatřením čínské vlády v oblasti protipovodňové ochrany, avšak úplné zvládnutí ničivých záplav přinesla až moderní doba, např. výstavbou hrází na přítocích a Tří soutěsek.

9. Velké zemětřesení v Kantó (1923)

Japonsko, září 1923

Velké zemětřesení v oblasti Kantó zasáhlo Japonsko 1. září 1923 v čase těsně před polednem. Otřesy o magnitudu 7,9 udeřily přímo pod hustě osídlenou aglomerací Tokio–Jokohama a zanechaly obě města v troskách. Zemětřesení trvalo jen necelé dvě minuty, ale způsobilo mimořádné škody: zřítila se více než polovina všech cihlových budov a asi 10 % železobetonových budov v postižené oblasti.

Následně vypukly rozsáhlé požáry, které kvůli silnému větru rychle zachvátily velkou část Tokia. Odhaduje se, že až 90 % obětí zahynulo právě v ohnivé bouři po zemětřesení. Zemětřesení rovněž vyvolalo menší cunami o výšce ~12 metrů, které zpustošilo pobřeží v zátoce Sagami.

Celkový počet obětí se odhaduje na přes 140 tisíc osob. Tato katastrofa dodnes patří k nejhorším v japonské historii. Pro srovnání: moderní zemětřesení v Kóbe 1995 mělo „jen” ~6,4 tisíce obětí a cunami v Tóhoku 2011 kolem 20 tisíc obětí. Katastrofa v Kantó vedla k významným změnám v japonských stavebních předpisech a urbanistickém plánování s cílem zvýšit odolnost měst vůči zemětřesením a požárům.

10. Cyklón Nargis (2008)

Myanmar, květen 2008

Na začátku května 2008 zasáhl jihovýchodní Asii cyklón Nargis a zejména v Myanmaru způsobila spoušť mimořádného rozsahu. Nargis udeřil na pobřeží Myanmaru 2. května 2008 jako silný cyklón (odpovídající hurikánu kategorie 3–4) s vytrvalým větrem okolo 215 km/h.

Hlavní ničivý efekt však měla prudká bouřlivá vlna cunami, která se zvedla v mělké deltě řeky Iravadi. Až 3–4 metry vysoká stěna vody zaplavila rozsáhlé oblasti zemědělské delty, smetla stovky vesnic a připravila o život desítky tisíc lidí. Celkové ztráty na životech se odhadují na přibližně 138 tisíc osob (z toho ~85 tisíc potvrzených mrtvých a ~50 tisíc pohřešovaných, kteří byli posléze prohlášeni za mrtvé).

Cyklón Nargis tak představuje nejhorší přírodní katastrofu v dějinách Myanmaru a nejhorší tropický cyklón v Asii od roku 1991, kdy podobná bouře zabila ~143 tisíc lidí v Bangladéši. Přibližně 2,4 milionu obyvatel bylo cyklónem vážně zasaženo, přišlo o domov či živobytí. Tragédii umocnilo, že tehdejší vojenská vláda Myanmaru zprvu odmítala zahraniční humanitární pomoc, což znamenalo zpoždění záchranných operací.

