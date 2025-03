Největší bateriové úložiště v Evropě s kapacitou 600 MWh zvládne hodinu napájet celé Skotsko

Ve Skotsku spustili nový projekt, který má potenciál změnit způsob, jakým ukládáme a využíváme energii. Řeč je o obří baterii Blackhillock, která je tak výkonná, že by dokázala na hodinu zásobovat elektřinou celé Skotsko (tj. více než 3,1 milionu domácností). První fáze s kapacitou 200 MW byla uvedena do provozu v březnu 2025, druhá fáze s dalšími 100 MW bude následovat v roce 2026.

Impozantní bateriové úložiště s kapacitou 600 MWh, vlastněné a provozované britskou společností Zenobē, je v současnosti největší svého druhu v Evropě. Jeho hlavním cílem je optimalizovat integraci větrné energie do elektrické sítě. Severovýchodní pobřeží Skotska má totiž ideální podmínky pro větrné farmy díky vysoké průměrné rychlosti větru, ale když fouká silný vítr a poptávka po elektřině je nízká, tak se přebytečná energie musí někam uložit. Právě to řeší Blackhillock.

Baterie na strategickém místě

Baterie se nachází na strategickém místě mezi městy Inverness a Aberdeen, kde často dochází k přetížení sítě kvůli výkonu z větrných farem Viking (443 MW), Moray East (950 MW) a Beatrice (588 MW). Díky své poloze dokáže Blackhillock efektivně snižovat plýtvání čistou energií a pomáhá tak dosáhnout britského cíle mít do roku 2030 síť s nulovými emisemi. Nejde ale jen o uložení přebytečné energie.

Skotské větrné farmy výrazně přispívají k produkci obnovitelné energie, ale kvůli omezení přenosové soustavy docházelo k nevyužití jejich plného potenciálu. Blackhillock poskytuje řešení: přebytečná energie se v době nižší poptávky ukládá do baterií a uvolňuje se do sítě, když je potřeba.

Blackhillock je také první bateriové úložiště na světě, které poskytuje tzv. „komplexní stabilizační služby“ pro národního provozovatele energetické soustavy (NESO). Zatímco klasické elektrárny na fosilní paliva přirozeně zajišťují stabilitu sítě, obnovitelné zdroje tyto vlastnosti nemají.

Stabilizace elektrické sítě

Bateriové úložiště Blackhillock tento problém řeší pomocí speciálních měničů a pokročilé elektroniky, které zajišťují stabilitu napětí i frekvence sítě. Baterie dokáže velmi rychle reagovat na výkyvy v síti a dodávat potřebný výkon.

Díky moderním technologiím od firem Wärtsilä a SMA dokáže Blackhillock síť stabilizovat a zajistit spolehlivý provoz i s velkým podílem obnovitelných zdrojů. Podle odhadů by tato inovace měla spotřebitelům během následujících 15 let ušetřit přes 170 milionů liber. Navíc se díky efektivnějšímu využití větrné energie do ovzduší za stejné období dostane o 2,6 milionu tun CO₂ méně.

Blackhillock je příkladem toho, jak lze moderní technologie použít k efektivnějšímu využívání obnovitelných zdrojů a minimalizaci plýtvání energií. S rostoucím podílem větrné a solární energie budou obdobná bateriová řešení klíčová pro budoucnost energetiky nejen ve Velké Británii, ale i na celém světě.