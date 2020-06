Největší letadlo na baterky absolvovalo první let. Ve vzduchu vydrželo rekordních 28 minut

Největší zcela elektrické komerční letadlo Cessna 208B Grand Caravan, označované také jako eCaravan, absolvovalo ve čtvrtek 28. května svůj první let. Stroj, který neprodukuje žádné emise, odstartoval z letiště ve Washingtonu a letěl po dobu 28 minut.

Jedná se o přestavěný letoun, určený pro přepravu deseti až čtrnácti osob, který se spalovacím motorem Pratt & Whitney dokáže uletět více než 1900 kilometrů. Původní motor je však v případě elektrické varianty nahrazen novým pohonným systémem magni500 od společnosti magniX s výkonem 750 koňských sil.

Letadlo na baterky

K motoru, vážícímu 132 kilogramů s 93% účinností, je přímo namontována vrtule. Během zkušebního letu nebyli na palubě žádní pasažéři, neboť firma v této fázi neřešila uložení baterií. V současném stavu je letadlo schopné uletět se čtyřmi až pěti cestujícími vzdálenost do 160 kilometrů.

Elektrifikací letadel se zabývá se smíšenými výsledky hned několik firem. Kromě strojů s vertikálním startem, jež mohou najít uplatnění zejména v hustě obydlených oblastech, zkoumají i možnosti elektrických letounů na střední vzdálenosti.

Ne vždy jsou ale výsledky pozitivní – například firmy Airbus a Rolls Royce v dubnu natrvalo ukončily projekt hybridního stroje E-Fan X, který zkoumal možnost nahrazení jednoho ze čtyř proudových motorů elektromotorem.

Použití elektrických letadel se jeví jako relevantní zejména při nasazení na krátkých a středních vzdálenostech. Vzlet stroje se spalovacím motorem totiž vyžaduje relativně hodně paliva, což v případě krátkých letů až zdvojnásobuje uhlíkovou stopu. Obecně se předpokládá, že elektromotory nenahradí proudové motory ve velkých komerčních letounech přinejmenším několik desetiletí, pokud vůbec někdy.

Nulové emise jako hlavní deviza

Výrobce doufá, že se mu povede nechat elektrickou Cessnu certifikovat a schválit pro běžný komerční provoz. „Ikonický Caravan byl celá desetiletí tahounem průmyslu, zajišťujícího přepravu osob a zboží na krátké trasy.“ řekl k letu generální ředitel magniX Roei Ganzarski.

„První let eCaravanu je dalším krokem na cestě k provozování těchto letadel na střední vzdálenosti mezi menšími letišti za zlomek ceny a s nulovými emisemi. Tato elektrická komerční letadla umožní nabízet leteckou přepravu osob a zboží způsobem, který až dosud nebyl možný.“

Úspěšný let přichází jen několik měsíců poté, co společnost Harbor Air provedla první zkušební let upraveného elektrického stroje de Havilland Canada Beaver. Také toto letadlo používá pohonný systém magniX a po vzletu z mezinárodního letiště ve Vancouveru absolvovalo let trvající čtyři minuty.