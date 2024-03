Největší letadlo světa vstalo z popela. Stratolaunch vynesl do vzduchu hypersonický Talon

Ačkoli to před pěti lety vypadalo, že největší letadlo světa Stratolaunch skončí v propadlišti ději, opak je pravdou. Stroj, označovaný jako Scaled Composites Model 351 Stratolaunch či Roc, odstartoval v sobotu 9. března z Mojave Air and Space Port v Kalifornii, přičemž vynesl hypersonický stroj Talon-A, který vypadá jako malý raketoplán.

„Ačkoli nemohu sdělit konkrétní výšku a rychlost, které TA-1 dosáhl, kvůli dohodám o ochraně vlastnických práv s našimi zákazníky, jsme rádi, že se můžeme podělit o to, že kromě splnění všech primárních cílů letu jsme dosáhli vysoké nadzvukové rychlosti blížící se Mach 5 a shromáždili velké množství dat, což má pro naše zákazníky neuvěřitelnou hodnotu,“ uvedl výkonný ředitel společnosti Stratolaunch Zachary Krevor.

Hypersonický stroj Talon TA-1

Letadlo vypustilo hypersonický stroj ve výšce přibližně 35 000 stop (tj. cca 10,7 kilometrů). TA-1 je první verzí stroje, po které by měly následovat další, jež budou opakovaně použitelné. Dle Krevora by se let dalšího stroje, označovaného jako TA-2, mohl uskutečnit koncem tohoto roku.

Hypersonický stroj Talon TA-1

Hlavním cílem testu bylo dosáhnout bezpečného vypuštění stroje TA-1 do vzduchu, zážehu motoru, akcelerace, trvalého stoupání do výšky a řízeného přistání na vodě. TA-1 poháněl raketovým motorem Hadley navržený a vyrobený společností Ursa Major. Jedná se o motor určený pro menší stroje pracující na bázi kapalného kyslíku a petroleje.

„Dnešek byl pro tým Stratolaunch skvělým dnem. Jsem nesmírně hrdý na jejich vytrvalost, s níž dosáhli tohoto bodu. Úspěšný výsledek testu je přímým výsledkem technické zdatnosti a profesionality týmu.“ uvedl v prohlášení Zachary Krevor.

Budoucí verze Talon-A budou mít raketový pohon a budou schopny nést vlastní náklad. Firma kromě toho plánuje vývoj většího hypersonického stroje nazvaného Talon-Z a kosmického letounu označovaného jako Black Ice, který by dopravoval náklad – a případně i cestující – na oběžnou dráhu Země.

Trnitá cesta Stratolaunche

Cesta Stratolaunche k tomuto důležitému milníku byla dlouhá a trnitá. Cílem firmy, založené v roce 2011, bylo postavit obrovský letoun, který měl vynášet a vypouštět do vesmíru rakety. Někdejší spoluzakladatel Microsoftu Paul Allen vložil do tohoto projektu stovky milionů dolarů.

Postupem času vznikl stroj s rozpětím křídel 117 metrů, což je téměř dvojnásobek velikosti letadla Boeing 747. Firma se ve spolupráci se SpaceX a Orbital ATK snažila vyvinout raketu, která by z jejího letadla mohla startovat, nicméně obě spolupráce ztroskotaly a startup se nakonec rozhodl, že si rakety bude vyvíjet sám.

V říjnu roku 2018 Paul Allen zemřel na septický šok způsobený nehodgkinským lymfomem. Roc nakonec vzlétl v dubnu následujícího roku, nicméně byla to spíše labutí píseň. Později Allenova rodina nabídla aktiva společnosti k prodeji a oznámila její konec.

V roce 2020 koupila celý projekt soukromá kapitálová společnost Cerberus, která změnila jeho kurs. Namísto orbitálních raket mělo být obří letadlo používáno k vypouštění hypersonických strojů. V prosinci 2021 oznámil Stratolaunch uzavření smlouvy s Agenturou pro protiraketovou obranu Pentagonu o poskytnutí zkušebního pracoviště pro vývoj obranných strategií proti hypersonickým hrozbám.