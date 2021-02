Největší rentgen světa Z machine simuloval podmínky na superzemích

Podle astronomů je Mléčná dráha plná superzemí, tedy terestrických planet, které jsou větší než Země, a to až zhruba desetkrát. Měly by jich být miliony a miliony. Už známe řadu superzemí, které se nacházejí v obyvatelných zónách planetárních systémů a čistě teoreticky by mohly být obyvatelné.

Potíž je ale v tom, že s tímto typem planet nemáme blízkou zkušenost ze Sluneční soustavy. A proto jim stále příliš nerozumíme. Je otázkou, jestli jsou Zemi podobné v aktivních geologických procesech, atmosféře nebo magnetickém poli, což jsou vlastnosti, které považujeme za významné pro obyvatelnost planety.

Joshua Townsend z amerických laboratoří Sandia National Laboratories a jeho kolegové nedávno využili ohromný výkon zařízení těchto laboratoří, známého jako Z machine, aby s ním napodobili sílu gravitace na superzemi a její působení na hmotu.

Co dokáže Z machine?

Z machine je vlastně největší generátor vysokofrekvenčních vln na světě. Slouží k testování vlivu extrémních tlaků a extrémních teplot na rozmanité materiály. Uplatňuje se například při vývoji jaderných zbraní, fúzní energetiky a jak je vidět, tak i při výzkumu exoplanet.

Vědci využili masivní sílu Z machine k tomu, aby napodobili působení velké gravitační síly na bridgmanit, křemičitan hořčíku se strukturou perovskitu, což je vlastně nejhojnější materiál v nitru terestrických planet.

Výsledky experimentů jim přinesly poznatky o situaci, jaká zřejmě panuje v nitru různě velkých superzemí. Přímým pozorováním exoplanet se takové informace nedozvíme. Výkon Z machine dovolil provést experimenty, které by s méně výkonnými přístroji nebyly možné.

Tým laboratoří Sandia na základě experimentů vytipoval sedm superzemí, které si podle nich zaslouží naši detailní pozornost, protože by na nich mohly být podmínky příznivé pro život pozemského typu. Jde o exoplanety 55 Cancri e; Kepler 10b, 36b, 80e, a 93b; CoRoT-7b; a HD-219134b.

Podle Townsenda má u planet větších než Země případný život lepší vyhlídky, nežli na planetách menších než Země. Například kvůli stabilnější atmosféře.

Zdroj: Sandia National Laboratories