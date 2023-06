Největší zajímavosti z cyklistického veletrhu Eurobike. Karbonová šílenost, provázkový výplet i kuriózní český příspěvek

Příběh tohoto vozítka je podobně praštěný, jako jeho jméno. LKF BarCycle vyrábí společnost BrakeForceOne GmbH a je to koncept určený pouze a jen k poutání pozornosti na veletrzích (a jak vidíte, funguje to skvěle).

Také za tímhle strojem je velká společnost HL Mando , která vyvíjí technologie pro elektrickou a vodíkovou mobilitu, nebo samořiditelná auta. Ale dívá se i na menší stroje. To na obrázku zatím nemá jméno. Vypadá to jako lehké auto, ale po legislativní stránce je to elektrokolo, takže jej lze řídit i bez řidičského průkazu (pravidla provozování záleží na legislativě konkrétní země).

Elektrické lyže s příhradovým rámem

To jsou ty protiklady. Jen kousek od ultralehkých Stollů stojí tohle monstrum Ampyre Arrow. Je to něco mezi elektrokolem a elektrickou motorkou. Výkon 3 kW, hmotnost 43 kg, maximální rychlost 60 km/h a dojezd až 100 km. Jen pozor na legislativu – minimálně podle té české tohle rozhodně není elektrokolo a nemá to ani homologaci, takže to není ani motorka a SPZ na to nepořídíte.

Šlapat se tu nemusí, jsou tu jen pasivní stupačky. Sedačka chybí, takže po celou dobu jízdy stojíte. Konstruktéři mi tvrdili, že je to unikátní adrenalinový zážitek a absence sedačky prý vůbec nevadí – „na lyžích přece taky stojíte“. Ok, ale co to nechráněné roztočené kolo s velkými špunty? Při prvním skoku a kontaktu se zadnicí by mohl nastat hodně adrenalinový problém…