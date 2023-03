Nejvyšší hora na Zemi? Záleží na definici. Našli jsme jednu, která je o 2,4 km vyšší než Everest

Internetová encyklopedie Wikipedie říká, že hora Mount Everest je s nadmořskou výškou 8848,86 metrů nad mořem nejvyšší horou na planetě. Je to pravda, ale pokud budeme hledat místo, které „nejvíce vyčnívá“, výsledek bude jiný...

Americký novinář Robert Krulwich už v roce 2007 řešil otázku: jaké je nejvýše položené místo na Zemi? Záleží na tom, jak budeme definovat termín „nejvyšší“. „Předpokládejme, že vás požádám, abyste našli místo na Zemi, kde byste byli nejblíže Měsíci, hvězdám a vesmíru“, tedy takové, které nejvíce vyčnívá.

Země není koule

V tuto chvíli je vám už asi jasné, že Mount Everest z tohoto úhlu pohledu není nejvyšším bodem naší planety. Jednoduše protože Země není dokonalá koule. Jedná se o elipsoid, přičemž nejznámější poloměr - 6 378 kilometrů – je vzdáleností od středu k jeho rovníku.

V oblasti pólů je zeměkoule zploštělá – z pólu do středu planety je to 6 357 kilometrů, tedy o 21 kilometrů méně. S ohledem na velikost planety je to relativně malý rozdíl, ale z hlediska hledání nejvýše položeného místa hraje zásadní roli.

Zapomeňte na Everest. Nejvyšší je...

Aby to bylo ještě zajímavější, předpokládejme, že vylezeme na vrchol hory v blízkosti rovníku. V této oblasti existuje několik známých hor: například Mount Kenya v Keni, Kilimandžáro v Tanzanii a několik nepříliš známých hor v Andách. Kdybyste vystoupili na vrchol jedné z nich, byli byste blíže vesmíru/dále od středu Země, než kdybyste vystoupili na vrchol Mount Everestu?

Zeměměřič Joseph Senne to spočítal, výsledky zkontroloval ředitel newyorského Haydenova planetária Neil deGrasse Tyson, autor knihy o vědě a vesmíru Death By Black Hole: And Other Cosmic Quandaries.

Věděli jste, že nejvýše položený bod Česka není na Sněžce? Je to vrchol vysílače na Pradědu…

Vítězem se nakonec stal čtvrtohorní stratovulkán Chimborazo s nadmořskou výškou „jen“ 6263 metrů, nacházející se v Ekvádoru. Podle Senneho je Chimborazo o 2,4 kilometru „vyšší“ než Mount Everest! Nebo, přesněji řečeno, jeho vrchol je o 2,4 kilometru blíže k vesmíru/dále od středu Země.