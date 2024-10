Nekrofilní kačer, odpuzovač teenagerů a penis v zipu. 10 nejabsurdnějších vědeckých studií, které získaly Ig Nobelovu cenu

Homosexuální chování u kachen je častým jevem, ale do té doby nebyl zaznamenán případ, kdy by samec vykonával kopulaci s mrtvým jedincem. Výzkum přispěl k pochopení chování ptáků a rozšířil znalosti o nekrofilii, která je u zvířat vzácná. Moelikerova práce přinesla otázku, jaký význam mají podobná pozorování pro chování zvířat. Ačkoli je takový výzkum kuriózní, z biologického hlediska se jedná o cenný příspěvek ke studiu zvířecího chování.

Autor studie se domnívá, že oba samci byli zapojeni do tzv. „pokusu o znásilnění ve vzduchu“, kdy pronásledující kačer donutil oběť k letu proti budově. Po její smrti agresor pokračoval v kopulaci s mrtvým tělem. Při pitvě bylo potvrzeno, že oběť byla skutečně samec, což potvrdilo homosexuální povahu.

V roce 2003 obdržel Ig Nobelovu cenu v oboru biologie Kees Moeliker za studii , která popisuje případ z 5. června 1995, kdy samec kachny divoké narazil do skleněné fasády Natuurmuseum Rotterdam a skonal. Krátce nato se k jeho tělu přiblížil jiný samec a 75 minut prováděl opakované pokusy o kopulaci. Tento incident byl vědcem zaznamenán jako první případ homosexuální nekrofilie u kachny divoké .

Ceny se každoročně udělují na některé z prestižních univerzit (MIT, Harvard...) a často je předávají skuteční nobelisté, což dodává kontrast mezi seriózní vědou a vtipem. Nominace může podat kdokoli včetně nominovaných. Vítěze vybírá tým časopisu Annals of Improbable Research a poradní výbor. Hlavní kritéria: výzkumy musí být neobvyklé, zábavné, a vědecky podložené.

V roce 1998 dostal Ig Nobelovu cenu v oboru chemie Jacques Benveniste za svůj „objev“, že voda má paměť a je schopna si zapamatovat látky, které v ní byly rozpuštěny, i poté, co tyto látky z vody zmizely . Tento výzkum byl koncipován jako podpora homeopatie, která tvrdí, že čím více je látka naředěná, tím je účinnější.

Ig Nobelovu cenu v oboru medicíny získali v roce 1993 tři vědci: James F. Nolan, Thomas J. Stillwell a John P. Sands. Ocenění dostali za případovou studii „Akutní léčba penisu zachyceného do zipu“, která se zaměřovala na to, jak správně ošetřit mužské pacienty, kteří si při neopatrné manipulaci se zipem na kalhotách přivodili bolestivé zranění.

Analyzoval, jak základní fyzikální zákonitosti (gravitace, moment hybnosti) ovlivňují pohyb padajícího toastu namazaného máslem. Tento fenomén byl dlouho považován za důkaz tzv. Murphyho zákona, který říká, že „co se může pokazit, to se pokazí“, ale Matthewsova studie ukázala, že se jedná o předvídatelný jev.

V roce 2000 obdrželi Ig Nobelovu cenu za fyziku Andre Geim z University of Nijmegen a Michael Berry z Bristol University za experiment, při kterém pomocí magnetů levitovali živou žábu . Tím dokázali, že magnetické pole může ovlivňovat i nemagnetické materiály, jako je voda, což je klíčová složka živých organismů. Výzkum měl za cíl nejen pobavit, ale i zvýšit povědomí o základních fyzikálních principech magnetismu a jeho vlivu na živou hmotu.

Wassersug shromáždil tým 11 dobrovolníků, kteří testovali chuť pulců. Proces degustace byl velmi precizní a zahrnoval tři fáze – nejprve dobrovolníci drželi pulce v ústech, poté kousli do jejich ocasu, a nakonec kousli do těla, přičemž nemuseli pulce spolknout.

V roce 2006 získal Ig Nobelovu cenu za mír Howard Stapleton za vynález elektromechanického odpuzovače teenagerů „The Mosquito“. Jednalo se o zařízení, které vydává nepříjemné vysoké zvuky, jež mají být slyšitelné mladším lidem (do 25 let), ale nikoli dospělým. Používalo se jako prostředek k zabránění v shromažďování mladistvých na nežádoucích místech.

Ig Nobelova byla udělena s určitou dávkou ironie, protože přestože zařízení mělo přispět k veřejnému pořádku a zlepšení bezpečnosti, jen vyvolalo kontroverze. Kritici tvrdili, že je nespravedlivé vůči mladým lidem a může být považováno za formu diskriminace, protože zvuk postihuje všechny mladé lidi, bez ohledu na to, zda se chovají nevhodně.

Přístroj se tak stal symbolem debat o právech dětí a mladých lidí ve veřejném prostoru. Zatímco někteří zastánci, včetně několika obchodů a místních vlád, oceňovali jeho efektivitu při zamezování antisociálního chování, jiní ho kritizovali za porušování lidských práv a negativní dopad na určité skupiny lidí, což vedlo na některých místech (například v Belgii a ve Spojeném království)​ k jeho zákazu.