Nekroletectví oživuje „mrtvé“ letouny pro budoucí války

Podle nedávných zpráv se v Rusku snaží předělávat stařičké sovětské dvojplošníky An-2 na drony, zřejmě kvůli tomu, aby z nich byly návnady pro moderní systémy protivzdušné obrany.

Před pár měsíci byla přistižena i Čína, kde dělají drony ze starých tryskáčů Shenyang J-6, čínských kopií sovětských MiG-19, podle všeho z podobných důvodů.

Předělávky bývalých pilotovaných letadel na dálkově řízené drony přitom nejsou nic nového. Už jedny z prvních letounů na dálkové ovládání byly upravené pilotované stroje. Dnešní americké letectvo na tradici navazuje tím, že z vyřazených letadel vyrábí drony pro nácvik střelby a vzdušných soubojů.

Zachary Kallenborn je ve svém komentáři pro web War on the Rocks přesvědčený, že by US Air Force měli zajít ještě dál a naplno využít možnosti nekroletectví (necro-aeronautics).

Vyzbrojit a poslat do boje

Vyřazená letadla je možné nejen předělat na drony, ale také je vyzbrojit a poslat do boje. Podle Kallenborna by letectvo mělo vytěžit americké a případně i další „hřbitovy letadel“, jak vojenských, tak i civilních, a vytvořit levnou masu dronů, která by mohla mít významné vojenské uplatnění.

Takový postup by vyžadoval detailní prohlídky zmíněných hřbitovů letadel a analýzy „pohřbených“ letadel, pokud jde o jejich letuschopnost, vhodnost použití dálkového nebo případně autonomního řízení a možnosti vyzbrojení.

Pro některé „nemrtvé“ letouny bude možné použít palné zbraně, bomby či rakety, zatímco zbytek poslouží pro „sebevražedné“ útoky anebo pro zahlcení protivzdušné obrany protivníka. Pokud se US Air Force rozhodne vydat cestou nekroletectví, budou pravděpodobně potřebovat specializované „nekropiloty“, kteří zvládnou řídit na dálku různé typy „nekroletounů“.

Kde vzít mrtvé letouny pro oživení? Největší hřbitov letadel na světě provozuje skupina 309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group v prostoru letecké základny Davis–Monthan Air Force Base v Tusconu, Arizona. Obvykle se uvádí, že tam je přes 4 200 letadel mnoha různých typů, od sovětských MiGů až po letouny přímé palebné podpory A-10 Thunderbolt.

Pouštní prostředí zaručuje, že tam rez na letadlech postupuje jen velmi pomalu. Některé stroje jsou dobré už jedině na skládku, ale mnohé z nich je možné opravit, předělat a poslat do vzduchu. Podobná situace je i na dalších hřbitovech letadel. Pro staré letouny je to šance, jak svou existenci zakončit smysluplněji, než rozpadem na šrot.

Titulní foto: Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation, CC BY-SA 2.0