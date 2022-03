Některé části Mléčné dráhy jsou mnohem starší, než jsme mysleli. O dvě miliardy let

Galaxie, Mléčnou dráhu nevyjímaje, jsou obvykle velice staré. Jejich skutečné stáří se ale zjišťuje obtížně. Když se to podaří, může to přinést překvapení. Nedávno se to povedlo odborníkům, kteří analyzovali data z pozorování neúnavné evropské vesmírné observatoře Gaia.

Astronomové Maosheng Xiang a Hans-Walter Rix, z německého institutu Max-Planck Institute for Astronomy v Heidelbergu z těchto dat vyčetli, že takzvaný tlustý disk (anglicky „thick disc“), který tvoří část galaktického disku Mléčné dráhy, se začal tvořit asi před 13 miliardami let.

To je asi o 2 miliardy let dříve, než jsme mysleli. Vesmír byl v té době ještě velmi mladý. Od Velkého třesku tehdy uplynulo jen asi 800 milionů let. Tlustý disk v podstatě obaluje tenký disk (anglicky „think disc“), v němž se nachází většina hvězd Mléčné dráhy, včetně Slunce. Tlusté disky se přitom vyskytují asi ve 2/3 galaxií, které mají podobu disku.

Badatelé při svém výzkumu využili data o jasnosti a pozici hvězd ze souboru pozorování observatoře Gaia Early Data Release 3 (EDR3). Tato data spojili s údaji o chemickém složení hvězd, které pocházejí z pozorování pozoruhodného čínského teleskopu Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope (LAMOST). Tímto způsobem odvodili stáří asi 250 tisíc hvězd.

Kdy se v oblasti tlustého disku začaly tvořit hvězdy?

Určování věku hvězd je velice komplikované. Hvězdy nemají doklady, z nichž by bylo možné jejich věk vyčíst. K tomuto účelu se využívá metalicita hvězd, tedy obsah chemických prvků, těžších než vodík a helium.

Těchto prvků ve vesmíru postupně přibývá, takže lze říct, že hvězdy s nižší metalicitou bývají mladší a naopak. Pro přesnější určení stáří hvězd jsou ale nutné počítačové modely vývoje hvězd a další data.

Xiang a Rix se zaměřili na takzvané podobry (anglicky „subgiants“), což jsou hvězdy, které spálily své vodíkové palivo a jsou na počátku fáze červeného obra. V této fázi stráví jen relativně krátkou dobu a odborníci mohou určit jejich věk o něco snadněji než v jiných fázích vývoje hvězdy.

Badatelé dospěli k závěru, že se v oblasti tlustého disku Mléčné dráhy začaly tvořit hvězdy asi před 13 miliardami let. Tento proces podstatně zrychlil asi o 2 miliardy let později, kdy se mladá Mléčná dráha srazila s dávnou trpasličí galaxií, známou jako Gaia-Sausage-Enceladus.

Vznik hvězd v tlustém disku pak probíhal zhruba do doby 6 miliard po Velkém třesku, kdy v oblasti tlustého disku prakticky došel plyn pro tvorbu hvězd. Výzkumy tohoto typu odkrývají mechanismy vzniku a vývoje galaxií, jimž stále ještě příliš nerozumíme.

Titulní ilustrační foto: Trevor Dobson, CC BY-NC-ND 2.0