Některé ústní vody a nosní spreje mohou potlačit koronaviry, tvrdí vědci z lékařské fakulty

Některá perorální antiseptika a ústní vody mají schopnost deaktivovat lidské koronaviry. S tímto na první pohled skoro až neuvěřitelným tvrzením přišla studie publikovaná vědci z lékařské fakulty Pensylvánské státní univerzity.

Výsledky naznačují, že některé produkty mohou být užitečné ke snížení virové zátěže nebo množství viru v ústech a mohou pomoci omezit šíření nového koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19.

Ústní vodou proti COVIDu

Skupinu vědců a lékařů, která dospěla k uvedenému závěru, vedl profesor mikrobiologie, imunologie, porodnictví a gynekologie Craig Meyers. Jeho tým v laboratorním prostředí testoval, jaký vliv mají perorální (ústní) a nazofaryngeální (nosní) výplachy na lidské koronaviry, které jsou svou strukturou podobné SARS-CoV-2.

Jako testovací látky byly použity například dětský šampón, roztok pro výplach nosu, perorální antiseptika s peroxidem vodíku a běžné ústní vody. Vědci zjistili, že některé prostředky pro výplach nosu a úst mají silnou schopnost neutralizovat lidský koronavirus, což naznačuje, že tyto produkty mohou mít potenciál snížit množství viru šířeného lidmi, kteří jsou pozitivní na COVID-19.

„Zatímco čekáme na vývoj vakcíny, potřebujeme metody vedoucí ke snížení přenosu,“ vysvětluje Craig Meyers, který vidí výhodu v tom, že „Produkty, které jsme testovali, jsou snadno dostupné a často jsou součástí každodenních rutin.“

Jak probíhaly testy?

Meyers a kolegové testovali interakce viru v nosní a ústní dutině, jež jsou hlavními body vstupu a přenosu koronavirů. Pro testy použili geneticky podobnou alternativu SARS-CoV-2, na kterou aplikovali, roztoky dětských šamponů, různé peroxidové tekutiny pro výplachy a ústní vody několika značek. Roztoky nechali interagovat s virem po dobu 30 sekund, jedné a dvou minut. Poté roztoky zředili, aby se zabránilo další deaktivaci viru.

Zředěné roztoky následně umístili do prostředí s kultivovanými lidskými buňkami. Po několika dnech expozice virovému roztoku spočítali, kolik buněk zůstalo naživu a z toho vypočítali množství lidského koronaviru, které bylo deaktivováno v důsledku expozice. Výsledky byly publikovány v odborném časopise Journal of Medical Virology.

1% dětský šamponový roztok, který lékaři často používají k výplachu dutin, deaktivoval po dvou minutách více než 99,9 % koronaviru. Účinné byly také některé ústní vody a kloktadla – mnoho z nich deaktivovalo více než 99,9 % viru dokonce již během pouhých 30 sekund.

Jsou nutné další studie

Podle Meyerse jsou výsledky ústních vod slibné a potvrzují závěry jiné studie, která tvrdí, že určité typy orálních výplachů mohou (za podobných experimentálních podmínek) deaktivovat SARS-CoV-2.

Meyers uvedl, že dalším krokem k rozšíření těchto výsledků je návrh a provedení dalších klinických studií, které vyhodnotí, zda produkty jako ústní vody, mohou účinně snižovat virovou zátěž u pacientů pozitivních na COVID-19.

Budoucí studie mohou pokračovat ve zkoumání produktů, jež deaktivují lidské koronaviry. Měly by také zjistit, jaké konkrétní složky v testovaných roztocích ničí virus. Pokud by výsledky potvrdily stávající zjištění, mohlo by se jednat o celkem jednoduchý způsob prevence šíření onemocnění COVID-19 například v rámci domácnosti či ve zdravotnických zařízeních.