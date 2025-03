Německá kosmická raketa odstartovala a po 18 sekundách vybuchla. Přesto je to ohromný úspěch

To video zaujalo snad každého. Zaprvé krásnou přírodou arktického ostrova Andøya a zadruhé pádem a následnou explozí nové evropské rakety Spectrum. Měla to být její velká premiéra, let ale nakonec trval pouhých osmnáct sekund.

Pohled z dronu: Pád rakety Spectrum a exploze

Evropské firmy v tuto chvíli vyvíjejí hned několik raketových nosičů. Vedle těch suborbitálních, které nevynášejí náklad na oběžnou dráhu a svojí funkcí připomínají tak trochu meteorologické balóny, to jsou samozřejmě programy Ariane 6 a Vega C od Arianespace, ale také zástup malých startupů, které chtějí být dalším SpaceX, byť jejich technologie zatím existují především na papíře.

Spectrum je lehká raketa pro mise LEO

Jedním z nich je německý Isar Aerospace, který to dotáhl mnohem dál a po letech konečně postavil lehký dvoustupňový nosič Spectrum s deseti motory na propan a tekutý kyslík. Není to žádný obr. Na výšku má 28 metrů, což je zhruba polovina raket Ariane 6 nebo Falcon 9. To jsou ale středně těžké až těžké nosiče a mají jiný úkol.



Start německého lehkého raketového nosiče Spectrum

Raketa Spectrum tu je – stejně jako zmíněná Vega C – od toho, aby na nízkou oběžnou dráhu (LEO) vynesla zhruba tunu nákladu a na tu heliosynchronní pak 700 kilogramů. Startovat přitom může jak z kosmodromu ve Francouzské Guyaně (Jižní Amerika), tak přímo z Evropy a zdejšího norského ostrova Andøya.

První let se nepodařil jen zdánlivě. Jistě, mohlo to dopadnout lépe, pro Němce je ale bezesporu úspěch, že se nosič přinejmenším odlepil od země. Stačí si vzpomenout, kolikrát selhaly falkony, než je SpaceX proměnilo v prakticky dokonale spolehlivý stroj.

Start, let a pád:

Nelze tedy než doufat, že nevyschnou zdroje, neodejdou investoři a brzy se dočkáme dalšího pokusu. Ostatně, společnost Isar Aerospace vše okomentovala pravdivými slovy: Launch, learn, repeat.

Andøya je jedním z mnoha kosmodromů v Evropě

Na ostrově Andøya se od roku 2023 oficiálně nachází stejnojmenný Andøya Spaceport (psali jsme dříve), který se ve své podstatě skládá jen z několika skromných příbytků a rampy pro malé rakety. Pro Spectrum to ale stačí a poloha vysoko na severu se hodí mimo jiné i pro vypouštění nákladu na heliosynchronní dráhy.

Pro leckoho to může být překvapení, ale na evropské půdě máme hned několik a už docela letitých kosmodromů. Některé jsou v provozu desítky let, doposud ale sloužily právě jen pro suborbitální lety. To je případ i Andøya Spaceport, který až před dvěma lety prošel nutnou modernizací, aby zvládl operace na oběžných drahách.



Malebná krajina za polárním kruhem a rakety

Hlad po kosmodromech v Evropě je velký a v našem starším článku jsme zmínili tři další, do jejichž přestavby investujeme miliony eur. I když to tak totiž na první pohled nevypadá, startupů, které chtějí postavit svůj lehký raketový nosič, máme na starém kontinentu celý zástup.

Pokud se jim to podaří, budou potřebovat i rampy. Francouzská Guyana je daleko, a tak se přirozeně hledají místa přímo zde.

Většinou právě na severu od Skotska po Skandinávii, kde sice startem vyplašíte nějakého toho ledního medvěda a nemůžete moc využít přídavného pohonu v podobě zemské rotace (proto jsou velké kosmodromy blíže rovníku), ale na druhou stranu neriskujete pády trosek do hustě obydlené zástavby kontinentální Evropy.