Německá studie prokázala, že infikovaní koronavirem mohou být nakažliví před prvními příznaky

Čtyři měsíce po prvních případech nákazy novým koronavirem SARS-CoV-2 němečtí vědci podrobně analyzovali řetězec infekce první skupiny pacientů. Studie, publikovaná v odborném časopise The Lancet Infectious Diseases, potvrdila, že infikovaní lidé mohou být nakažliví ještě předtím, než se u nich objeví první příznaky. O podrobnostech informuje německý deník Der Tagesspiegel.

Vědci pod vedením Merle M. Böhmer z bavorského Státního úřadu pro zdraví a bezpečnost potravin, Udo Buchholze z Institutu Roberta Kocha a Victora Cormana z Berliner Charité zkoumali první případy nákazy koronavirem v Německu. Jednalo se o epidemii ve firmě Webasto, zabývající se výrobou komponent pro automobily. Virus sem zavlekl čínský pracovník po návratu ze služební cesty.

Bez příznaků, ale infekční

Nejméně v jednom ze šestnácti případů se podařilo prokázat přenos infekce pacientem bez jakýchkoli příznaků. V dalších pěti případech odborníci označili přenos od bezpříznakových nakažených jako pravděpodobný. Přinejmenším ve čtyřech případech infikovaný nakazil další lidi v den, kdy se u něj projevily příznaky.

Vědci tak prokázali to, co se dosud víceméně předpokládalo – totiž že pacient nakažený novým koronavirem je infekční ještě předtím, než se u něj nemoc jakkoli projeví. To podstatně komplikuje možnost efektivního boje proti pandemii nemoci COVID-19. Inkubační doba se v rámci sledovaného vzorku pohybovala v průměru kolem čtyř dnů.

Závěry studie podpořil také imunolog Jan Rybniker a infektolog Gerd Fätkenheuer z kolínské fakultní nemocnice. V komentáři ke článku napsali, že „Odpovídá dalším výsledkům, které odhadují četnost presymptomatického přenosu až na polovinu všech infekcí. To je jedna z nejzávažnějších překážek při snaze zvládnout pandemii.“

Moderní trasování kontaktů

V případě většího rozšíření již nestačí tradiční dohledávání kontaktů, se kterými nakažení přišli do styku. „Proto jsou pro efektivní řízení pandemie naléhavě zapotřebí nové technologie, jako jsou aplikace pro trasování kontaktů,“ uvádějí odborníci z Kolína nad Rýnem.

K této cestě se přiklání také lékařka Annelies Wilder-Smith, specializující se na infekční nemoci. Podle ní německá studie prokázala význam sledování řetězce přenosu nákazy prostřednictvím trasování kontaktů a jejich následné karantény.

„Všechny země, které důsledně trasovaly kontakty, byly nejúspěšnější v udržování nízkého počtu nových infekcí. Jižní Korea, Tchaj-wan, Hongkong, Thajsko, Vietnam a Singapur jsou jasnými příklady zemí, které využívají prostředky a technologie, aby mohly přesně identifikovat kontakty. Všechny byly v tomto směru úspěšné. “ uvedla Annelies Wilder-Smith.

