Německo spustilo plovoucí platformu, která na moři přemění vítr, vzduch a mořskou vodu na palivo

U severního pobřeží Německa nyní operuje unikátní plovoucí elektrárna, která dokáže přímo na moři vyrábět syntetická paliva pouze s pomocí větru, mořské vody a vzduchu. Za projektem stojí vědci z Technologického institutu v Karlsruhe (KIT), kteří ve spolupráci s dalšími institucemi postavili plavidlo schopné kompletně zvládat celý proces, od získání surovin až po výrobu hotového paliva.

Proč ale stavět tak složité zařízení na moři, kde panují náročné podmínky? Odpověď je logická: na moři fouká vítr mnohem silněji a stáleji než na souši, což zaručuje stabilní přísun energie pro výrobu. Platforma je koncipována jako modulární laboratoř – jednotlivé technologie jsou uloženy v kontejnerech, což usnadňuje rozšiřování i servis.

Zásadním „kouzlem“ je, že celý systém nepotřebuje připojení k pevninské síti. Vše bude pohánět obnovitelná energie z offshore větrných turbín. Tu bude spotřebovávat zejména elektrolyzér, jehož úkolem je získávat vodík z upravené mořské vody.

Ze vzduchu a vody vyrobí palivo

Plošina bude nejprve zakotvena v přístavu Bremerhaven a ke konci roku se přesune na volné moře u ostrova Helgoland. Veškeré suroviny si obstará přímo na místě. Z okolního vzduchu pomocí technologie Direct Air Capture (DAC) doslova „vysaje“ potřebný oxid uhličitý. Využívá k tomu speciální filtry, které z okolního vzduchu vážou CO₂.



Technologie plovoucí platformy

Zároveň z moře načerpá vodu, kterou v odsolovacím zařízení zbaví soli a připraví ji pro další krok. Získaná čistá voda putuje do vysokoteplotního elektrolyzéru typu PEM (proton-exchange-membrane), kde ji elektrická energie z větrné turbíny rozloží na kyslík a takzvaný zelený vodík. Projekt také zkoumá využití tepla, které vzniká jako vedlejší produkt při elektrolýze, k pohonu odsolovacího zařízení.

Následně přichází na řadu Fischerova–Tropschova syntéza. Při ní se zelený vodík sloučí se zachyceným CO₂ a vznikne kapalné syntetické palivo, v podstatě ekologická náhražka nafty, benzínu či kerosinu. Celý proces nevyžaduje žádné fosilní vstupy a je energeticky soběstačný.

Testování s velkým potenciálem

Plošina není určena k výrobě paliv ve velkém měřítku – má spíše fungovat jako laboratoř na vlnách. Jak trefně poznamenal profesor Roland Dittmeyer, který celý projekt zaštiťuje, cílem je osahat si celý proces od návrhu přes schvalování až po reálný provoz. Získané zkušenosti pak v budoucnu poslouží jako odrazový můstek pro návrh mnohem větších a efektivnějších výrobních platforem.

Celý projekt H2Mare, jehož je tato platforma součástí, vznikl díky podpoře německé vlády v rámci strategií na podporu zeleného vodíku. Cíl je jasný: co nejvíce zhodnotit větrný potenciál moře, snížit závislost na fosilních palivech a podpořit vznik nových, klimaticky neutrálních průmyslových odvětví. Právě model autonomní výroby energie a paliv na moři je jedním z možných pilířů pro proměnu evropské energetiky.

Jednou tak možná bude možné z obnovitelné elektřiny vyrobit širokou škálu tzv. „derivátů“ – tedy paliv a chemikálií, jako je kapalný metan, metanol a amoniak, které se dají uskladnit, přepravovat a použít ve stávající infrastruktuře. V praxi to znamená, že lodě, letadla nebo těžká doprava by místo ropy mohla spalovat paliva vzniklá jen z větru, slunce, vody a vzduchu, aniž by zatěžovala klimatický systém novým oxidem uhličitým.