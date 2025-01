Německý kanón Skynex je postrachem dronů na Ukrajině. Koupí si ho i první země NATO

Skynex je pokročilý modulární dělostřelecký systém protivzdušné obrany krátkého dosahu z produkce německé společnosti Rheinmetall. Hraje roli poslední linie obrany před vzdušnými útoky, přičemž spoléhá na děla 35mm Revolver Gun Mk3, která pálí rychlostí 1 000 ran za minutu do vzdálenosti až 4 kilometry.

Video: Skynex v akci na Ukrajině

Systém používá programovatelnou munici Ahead, která je odolná vůči soudobým prostředkům elektronického boje a zajistí přesné zásahy cíle. Samozřejmostí je vysoká míra autonomie senzorů Skynexu i jeho reakcí na cíle. Pokud jde o ekonomickou výhodnost střelby, je u tohoto systému podstatně vyšší než u srovnatelných raketových systémů.

Čtyři děla, kontrolní jednotka a radar

Jeden systém Skynex představuje čtyři děla Revolver Gun Mk3, jednu kontrolní jednotku CN-1 a jeden radar X-TAR3D. V mobilní konfiguraci jsou všechny tyto komponenty instalovány na taktických nákladních automobilech RMMC HX. Skynex je možné nasadit proti rozmanitým raketám, dělostřeleckým a minometným projektilům, a také dronům a sebevražedným dronům.



Revolver Gun Mk3 v integrované podobě

Během ruské invaze na Ukrajinu Německo v prosinci 2022 oznámilo, že dodá Ukrajině dva systémy Skynex. Po velmi dlouhé době k tomu skutečně došlo a systémy v hodnotě 182 milionů eur dorazily na Ukrajinu v lednu a pak v dubnu 2024.

Při operačním nasazení na Ukrajině je systém úspěšný a prokazuje, že obstojí proti vzdušným cílům, především pokud jde o střely s plochou dráhou letu a drony.

Ukrajinská zkušenost inspiruje i země NATO

Úspěchy v obraně inspirovaly Itálii, která si jako první země NATO objednala od Rheinmetallu stwejný systém. V tuto chvíli běží kontrakt na jeden Skynex v ceně 73 milionů eur s tím, že smlouva zahrnuje možnost dodání dalších tří kusů v celkové ceně 204 milionů eur.



Skynex a jeho kanón v mobilním provedení

První Skynex by měl do Itálie dorazit v polovině roku 2026. Součásti kontraktu je i munice, výcvik posádek, zajištění údržby a náhradní komponenty. Pro Rheinmetall je to významný úspěch, který by mohl vést k většímu zapojení jejich technologií v protivzdušné obraně armád různých zemí, kde hodlají reagovat na překotný vývoj technologií v oblasti vzdušných operací, především pokud jde o rozmanité drony.

