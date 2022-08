Německý ministr hospodářství vyloučil možnost prodloužení životnosti tří jaderných elektráren

Německý ministr hospodářství Robert Habeck v neděli 21. srpna vyloučil možnost prodloužení životnosti tří posledních jaderných elektráren v zemi, o které spekulovala zahraniční média v čele s The Wall Street Journal. Dle jeho slov by ponechání elektráren v provozu přineslo pouze 2% úsporu plynu, informuje agentura Reuters.

Tyto úspory nejsou dle ministra dostatečné na to, aby stály za znovuotevření debaty o ústupu Německa od jaderné energetiky. „Bylo by to špatné rozhodnutí vzhledem k tomu, jak málo bychom ušetřili,“ řekl Habeck během diskuse s občany na vládním dni otevřených dveří.

Přes vypnutí jaderných elektráren nejede vlak

Kořeny ústupu našich západních sousedů od jaderné energetiky můžeme najít v roce 2011, kdy bývalá kancléřka Angela Merkel po jaderné havárii ve Fukušimě v roce 2011 iniciovala přijetí zákona, který má do konce letošního roku ukončit využívání jaderné energie.

Ačkoli dosud existovala napříč společností i politiky většinová shoda, v poslední době se postoje laické i odborné veřejnosti mění. Mohou za to obavy z energetické krize, jež by mohla nastat v zimě po omezení dodávek ruského plynu.

I vládní trojkoalice je v této otázce rozdělená. Potvrzuje to ministr financí Christian Lindner ze Svobodných demokratů, který zopakoval svůj postoj, že by bylo lepší na omezenou dobu prodloužit životnost jaderných elektráren než znovu uvést do provozu uhelné elektrárny. „Neměli bychom být příliš vybíraví.“ konstatoval Lindner.

Nezávisle na debatě o úsporných opatřeních Habeck uvedl, že je otevřený prodloužení životnosti jedné jaderné elektrárny v Bavorsku, pokud zátěžový test ukáže, že je to nezbytné pro zajištění stability dodávek elektrické energie v zimě. Bavorsko je totiž významným výrobním centrem, které je závislé na plynových elektrárnách, má málo uhelných elektráren a nízkou produkci větrné energie.

Zimní období bude velkou zkouškou

Habeck také varoval před panikou kvůli možnému nedostatku plynu v zimním období. Poznamenal, že pokud domácnosti a průmyslový sektor sníží svou spotřebu o 15 až 20 %, „pak máme opravdu dobrou šanci zimu přečkat“. I kdyby Rusko zcela přerušilo dodávky, nedojde k situaci, kdy by se do Německa nedostal žádný plyn, uvedl ministr.

Z dlouhodobého hlediska musí Německo podle Habecka rozšířit investice do obnovitelných zdrojů energie a postupně se zbavit závislosti na fosilních palivech, která jsou podle něj příčinou mnoha politických konfliktů a zneužívání moci.

Ministr se ohradil proti výzvám k pokračování výstavby plynovodu Nord Stream 2 mezi Ruskem a Německem, jež byl dokončen v loňském roce. Schválení do provozu bylo pozastaveno v únoru, několik dní před ruskou invazí na Ukrajinu. Otevření plynovodu by dle jeho slov znamenalo ústupek ruskému prezidentovi Putinovi.