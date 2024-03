Není důvod k panice. Asteroid Apophis v roce 2029 do Země nenarazí, spočítali astronomové

Dne 19. června 2004 objevili astronomové Roy A. Tucker, David J. Tholen a Fabrizio Bernardi z observatoře Kitt Peak National Observatory asteroid Apophis. Balvan o průměru přibližně 335 metrů vyvolal zájem a obavy tím, že podle prvních výpočtů mohl s pravděpodobností 2,7 % narazit 13. dubna 2029 do naší planety. Byl proto označen za jeden z nejnebezpečnějších asteroidů.

Co by bylo, kdyby...?

Pokud by Apophis zasáhl Zemi, měl by jeho dopad katastrofální následky. V případě dopadu na pevninu by vytvořil kráter široký asi 5 kilometrů a hluboký 500 metrů. Během nárazu by bylo uvolněno těžko představitelné množství energie odpovídající přibližně 1150 megatunám TNT. To je více než 23 000× víc energie, než se uvolnilo při výbuchu atomové bomby svržené na Hirošimu.

Výsledná tlaková vlna by srovnala se zemí vše v okruhu desítek kilometrů a žár z dopadu by způsobil požáry na mnohem větším území. Do atmosféry by byl vyvržen prach a suť, což by vedlo k „jaderné zimě“, během které by bylo blokováno sluneční světlo. Následkem toho by prudce klesla globální teplota.

V případě, že by Apophis dopadl do oceánu, což je pravděpodobnější, protože zabírají 71 % zemského povrchu, by mohl vyvolat stovky metrů vysoké tsunami. Ty by zničily města na pobřežích a vzniklá vodní pára v atmosféře by mohla vést k výrazným klimatickým změnám.

Nepropadejte panice!

Pozdější výpočty trasy možnost srážky výrazně snížily, nicméně určitá pravděpodobnost, že se tento objekt střetne se Zemí, stále existovala. Výsledky nejnovější studie, kterou provedli astronom Paul Wiegert ze Západní univerzity a Benjamin Hyatt z Univerzity ve Waterloo, ukazují, že není prakticky žádný důvod propadat panice. Podrobnosti přináší web StudyFinds.

Asteroid Apophis se při svém pohybu kolem Slunce v určitých intervalech těsně přibližuje k naší planetě. Nadcházející blízké průlety tohoto tělesa se očekávají v letech 2029 a 2036. Aktuální výpočty naznačují, že 13. dubna 2029 bezpečně proletí ve vzdálenosti 37 399 kilometrů, což je zhruba desetina vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem.

Vědci již před několika lety zjistili, že Apophis při těchto příležitostech Zemi bezpečně mine. Wiegert a Hyatt se rozhodli vypočítat dráhy všech 1,3 milionu známých asteroidů ve Sluneční soustavě, aby vyloučili možnost, že Apophis narazí do jiného vesmírného objektu a následně si to namíří k Zemi.

Apophis není nebezpečný

Vědci v rámci své práce zmiňují událost, ke které dojde v prosinci roku 2026. Apophis se v té době setká s planetkou 4544 Xanthus o průměru 1300 metrů. Minimální vzdálenost průsečíku jejich drah je menší než 10 000 kilometrů, přičemž Xanthus proletí nejbližším bodem pouhé čtyři hodiny po Apophisu.

„Pomocí podrobné počítačové simulace naší sluneční soustavy jsme vypočítali dráhy všech známých asteroidů a vyhodnotili jsme možnost takové události jako nepravděpodobnou,“ řekl Wiegert, který pracuje jako profesor fyziky a astronomie. „Naštěstí se žádné takové srážky nepředpokládají.“

Výsledky vědeckého bádání Paula Wiegerta a Benjamina Hyatta byly 1. března tohoto roku publikovány v odborném časopise Planetary Science Journal. Toto periodikum se zaměřuje na výzkum sluneční soustavy a exoplanet s cílem publikovat originální vědecké práce z různých oblastí planetární vědy.