Neobvyklá havárie Tesly: Bourala v tak vysoké rychlosti, že se vytrhly baterie a způsobily požár v nedalekém domě

Elektromobily mají své nesporné výhody, ale i řadu nevýhod a eventuálních rizik spočívajících v jejich elektrickém pohonu. Některé z možných nepříjemností názorně ukazuje neobvyklá havárie Tesly Model 3, ke které došlo minulé úterý poblíž oregonského města Corvallis ve Spojených státech. O nehodě informovala na Facebooku místní policie.

Vůz havaroval v rychlosti přibližně 160 km/h a nárazem byl velmi silně poškozen. Dobrou zprávou je, že jeho řidič nehodu přežil. Náraz byl ale tak silný, že některé části elektromobilu odletěly až desítky metrů daleko.

Těžká havárie Tesly

Policejní zpráva předpokládá, že řidič překročil rychlost 160 km/h, když nad vozidlem ztratil kontrolu a vyjel z vozovky. Nezvladatelný automobil nejprve vyvrátil dva stromy, následně narazil do sloupu elektrického vedení a jeho dráhu definitivně ukončila rozvodná skříň telefonní sítě.

Vozidlo bylo nárazy zcela zničeno a jeho trosky se rozletěly po širokém okolí. Těžkým nárazem se z vozu uvolnily články baterií, nacházející se za běžných okolností v podlaze auta. Dva články rozbily okna v nedalekých domech a vletěly dovnitř. Jeden z nich dopadl na ložní prádlo, které zapálil, druhý skončil v klíně jednoho z obyvatel.

Další škody napáchalo uvolněné kolo, jež zasáhlo druhé podlaží bytového komplexu takovou silou, že ve zdi prasklo vodovodní potrubí, zničilo koupelnu a došlo k zaplavení spodní části interiéru budovy.

Štěstí v neštěstí

Záchranáři a hasiči strávili úklidem po nehodě téměř tři hodiny. Policie varovala obyvatele, že v okolí mohou být stále články baterií, a vyzvala veřejnost, aby se jich v případě nálezu nedotýkala. Poškozené články totiž mohou být nebezpečné i po nehodě, neboť hrozí riziko uvolňování toxických výparů či jejich spontánního vznícení.

Řidič z místa nehody odešel, policie ho ale našla, zadržela a s lehkými zraněními odvezla do místní nemocnice. Vyšetření následně ukázalo, že byl pod vlivem kanabinoidů. Policisté ho poté obvinili z několika trestných činů, čítajících bezohledné řízení, obecné ohrožení a další přečiny.

Nehoda je to značně ojedinělá, ovšem opět po čase upozornila na specifika havárií elektromobilů. Při tak prudkém nárazu se může u běžných automobilů stát, že se vytrhne motor a skončí třeba i pár desítek metrů od auta. To už dnes záchranáře nepřekvapí. Ale projektily v podobě kusů hořících bateriových článků, to je novinka. K takovým nehodám sice bude docházet jen velmi výjimečně, ale je dobré o riziku vědět. A výrobci elektromobilů se ho teď mohou o to více snažit eliminovat.