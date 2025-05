Nepřekvapivé výsledky studie: Srážka SUV a chodce je výrazně rizikovější než s běžným autem

Automobily typu SUV (Sport Utility Vehicle; česky sportovní užitkové vozidlo) představují v očích řidičů symbol pohodlí, bezpečnosti a stylu. Jenže za volantem těchto „kolosů“ často zapomínáme, že mimo jejich kabinu se skrývá mnohem drsnější realita. Nejnovější studie ukazují, že chodci a cyklisté mají při srážce se SUV výrazně horší šance na přežití než při nehodě s běžným osobním autem.

Metaanalýza 24 studií provedená odborníky z London School of Hygiene & Tropical Medicine analyzovala přes 680 tisíc dopravních nehod za 35 let, přičemž většina dat pocházela z USA. Zjistila, že při kolizi s SUV či pick-upem je riziko smrti chodce či cyklisty o 44 % vyšší než při srážce s osobním autem. U dětí je pravděpodobnost úrazu dokonce téměř dvojnásobná.

Ohrožené jsou zejména děti

Hlavním důvodem je konstrukce – přední část těchto aut bývá vyšší, tupější a tužší než u osobních vozů. Zatímco osobní auto obvykle zasáhne chodce do nohou a tělo je pak „neseno“ přes kapotu, sportovní užitkové vozy udeří výše – do pánve či hrudníku dospělého, u dětí často přímo do hlavy. Vyšší bod nárazu zásadně mění dynamiku srážky – chodci jsou následně častěji odhozeni přímo na vozovku, což zvyšuje pravděpodobnost fatálních zranění hlavy a trupu. Hrozí jim i sekundární náraz nebo přejetí vozidlem.

Děti jsou geometrií těchto vozidel ohroženy nejvíce, protože jejich menší výška je vystavuje zásahu do kritických oblastí těla. Studie ukazuje, že děti zasažené SUV mají o 82 % vyšší pravděpodobnost úmrtí než při nárazu osobním autem, u nejmenších dětí je to až 130 % zvýšení. Náraz do hlavy je pochopitelně spojen s nejvyšším rizikem fatálních neurologických zranění.

Dalším zásadním faktorem je rychlost nárazu. Riziko vážných zranění roste exponenciálně s rychlostí vozidla. Například při 27 mph (asi 43 km/h) má chodec po srážce s SUV až 62% pravděpodobnost vážného zranění, zatímco u osobního auta je to 30 %. Při vyšších rychlostech se rozdíl ještě zvyšuje, což znamená, že SUV představují nejen větší hrozbu, ale toto riziko stoupá s rychlostí mnohem strměji.

Jak je to v USA, Evropě a v Česku

Současné bezpečnostní standardy a testy ochrany chodců se mezi Evropou a USA liší. Evropa má přísnější požadavky na pasivní bezpečnost, včetně testů nárazů hlavy a nohou chodců do přední části vozu, a od roku 2024 zavedla povinné systémy autonomního nouzového brzdění (AEB) s detekcí chodců.

USA teprve nedávno navrhly federální standard zaměřený na ochranu hlavy chodců u SUV a pick-upů, který má platit od roku 2029. Přestože aktivní systémy jako AEB slibují snížení počtu nehod, jejich účinnost na ochranu chodců a cyklistů je zatím omezená a nelze je považovat za samostatné řešení.

Popularita SUV roste i v Česku – loni tvořil tento typ aut téměř polovinu nově registrovaných vozidel. Tento trend prohlubuje riziko pro zranitelné účastníky provozu. Je proto nezbytné přijmout komplexní řešení, které bude zahrnovat bezpečnější design vozidel, integraci moderních technologií, přísnější regulace, osvětu řidičů a promyšlené městské plánování, které podporuje bezpečné alternativy jako chůzi a cyklistiku.