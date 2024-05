Neuralink chystá implantaci čipu do mozku druhého pacienta. Vlákna zasune hlouběji do mozkové kůry

28. ledna tohoto roku byl prvnímu lidskému pacientovi voperován mozkový implantát. Operace se podařila a stejně tak úspěšná byla i následná rekonvalescence. Koncem března tak mohl Neuralink zveřejnit video, na kterém 29letý Noland Arbaugh, který při nehodě během potápění ochrnul od ramen dolů, hraje na notebooku pomocí myšlenek šachy.

Později se však objevily problémy - došlo k samovolnému povytažení několika ze 64 vláken, kterými byl implantát připojen k mozkové kůře. To vyústilo v následnou ztrátu části dat. Neuralink to vyřešil úpravou algoritmu záznamu tak, aby byl citlivější na signály nervových buněk. Naštěstí to vedlo k rychlému a trvalému zlepšení, které překonalo původní výkon.

Jako na horské dráze

Podle zprávy amerického deníku The Wall Street Journal funguje prvnímu pacientovi správně pouze 15 % implantovaných vláken. Zbývajících 85 % vláken se posunulo, přičemž mnoho z těch, které přestaly přijímat signály, bylo úplně vypnuto.

Noland Arbaugh, se v rozhovoru pro The Wall Street Journal svěřil se svými pocity, které připomínají horskou dráhu. „Byl jsem na vrcholu, ale pak mě to srazilo velice hluboko. Bylo to velmi, velmi těžké,“ uvedl. „Brečel jsem.“ Původně se ptal, zda mu provedou další operaci, při které bude implantát opraven nebo vyměněn, ale Neuralink to odmítl s tím, že chce počkat na další informace.

Ze zprávy dále vyplývá, že se Neuralink připravuje na chirurgickou implantaci čipu do mozku dalšího (v pořadí druhého) pacienta. Dle dostupných informací už má souhlas Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), který dohlíží na klinické zkoušky. Předpokládá se, že operace proběhne v průběhu června tohoto roku.

Vlákna zasunou hlouběji

Neuralink, který vlastní kontroverzní miliardář Elon Musk, věří, že dokáže zabránit pohybu vláken u dalšího pacienta jednoduše tím, že je zavede hlouběji do mozkové tkáně. Místo hloubky 3 až 5 milimetrů, která byla použita při Arbaughově implantaci, je u druhého účastníka studie hodlá implantovat do hloubky 8 milimetrů. Tuto změnu už posvětil i FDA.

Elon Musk minulý týden v pátek uvedl, že Neuralink „přijímá přihlášky pro druhého dobrovolníka“, který se zúčastní studie. Firma v loňském roce zahájila nábor potenciálních účastníků první fáze klinické studie. Zájem byl poměrně velký – přihlásilo se více než tisíc lidí.

Plány Neuralinku se rozhodně nedrží při zdi – do konce tohoto roku chce implantovat čip deseti pacientům. Hlavním cílem je nabídnout tuto technologii lidem s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS), poraněním míchy nebo jinými stavy, které způsobují kvadruplegii (úplné ochrnutí všech čtyř končetin a trupu).