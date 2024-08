Neuralink implantoval čip do mozku druhého pacienta. Dle Muska se operace podařila nad očekávání dobře

Firma Neuralink úspěšně implantovala čip do mozku druhého pacienta. Podle Elona Muska se operace podařila nad očekávání dobře. „Nechci to zakřiknout, ale zdá se, že druhá implantace proběhla velmi dobře,“ řekl Musk během dlouhého rozhovoru v podcastu Lexe Fridmana. „Máme hodně signálů, hodně elektrod. Funguje to skvěle.“

Druhý pacient Neuralinku má podobné zranění míchy jako první. Po operaci prý zatím funguje 400 z celkových 1 042 elektrod implantátu. Neuralink původně plánoval provést druhou operaci na jiném pacientovi již před měsícem, ale kvůli zdravotním problémům byl zákrok odložen.

Problémy prvního pacienta

Elon Musk uvedl, že první lidský pacient – Noland Arbaugh – kterému byl implantován čip v lednu tohoto roku, má funkčních pouze asi 10 až 15 % elektrod. Přesto je schopen ovládat kurzor počítačové myši a porážet své přátele ve videohrách pouze pomocí své mysli.

Současná verze implantátu Neuralink N1 má 1024 elektrod rozmístěných v 64 vláknech. Jejich úkolem je sledování a měření mozkové aktivity. Po slibných počátečních výsledcích se přibližně 85 % vláken, která spojují zařízení s Arbaughovým mozkem, uvolnilo, což výrazně snížilo schopnosti systému.

Tým Neuralinku pak provedl několik změn v tom, jak zařízení měří chování jednotlivých neuronů, a i když Arbaugh ještě není tam, kde byl těsně po operaci, popsal tuto změnu jako „moment osvícení.“ Vedoucí softwarový inženýr pro mozkové rozhraní Bliss Chapman popsal tuto aktualizaci jako „bezdrátovou softwarovou aktualizaci implantátu, která probíhá stejně, jako když aktualizujete svou Teslu nebo iPhone.“

Mozkové čipy

Hlavní neurochirurg Neuralinku Matthew MacDougall označil instalaci implantátu za „jeden z nejzákladnějších neurochirurgických zákroků, které si lze představit.“ MacDougall vyjádřil velký optimismus ohledně budoucnosti robotů, jako je chirurgický robot Neuralinku, jehož úkolem je propojování miniaturních vláken čipu s mozkem pacienta.

„Stojíme na prahu nové éry s umělou inteligencí, kde se dramaticky rozšiřují parametry pro reakční schopnosti robotů,“ řekl MacDougall. Současně s tím ale uznal, že aktuální verze chirurgického robota Neuralinku zatím nedokáže reagovat na měnící se situace tak dobře jako lidský chirurg.

Firma Neuralink, založená Elonem Muskem, se nyní soustředí na pomoc lidem s ochrnutím, například paraplegií nebo kvadruplegií. Musk potvrdil, že dalším cílem bude „vyléčit“ slepotu pomocí mozkového implantátu, který má velikost amerického čtvrťáku a obsahuje dobíjecí lithium-iontovou baterii. Do budoucna Musk doufá, že Neuralink bude schopen řešit i další nemoci, jako je schizofrenie a epilepsie.