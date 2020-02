Neuralink: Nová verze zařízení pro propojení mozku a počítače bude podle Muska úžasná

Muskův Neuralink loni představil speciální mikročip a flexibilní vláknové elektrody, které by měly umožnit propojení lidského mozku se stroji. Současně s tím oznámil, že dotyčné elektrody by výhledově chtěl implantovat pomocí laseru, protože ten je pro vytváření otvorů do lebky vhodnější než mechanický vrták.

O víkendu slavný vizionář na svém Twitteru zveřejnil příspěvek, podle nějž bude nová verze zařízení úžasná. „Jednoznačně lepší než Utah Array,“ konstatoval spokojeně.

Utah Array je již existující rozhraní určené k zaznamenávání neuronové aktivity v mozku. Musk ovšem tvrdí, že má „závažné nedostatky“ a navíc vypadá jako „středověký mučící nástroj“.

Wait until you see the next version vs what was presented last year. It’s *awesome*. — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2020

Ambice Neuralinku jsou opravdu velké. Budoucí verze jeho zařízení by prý mohly být schopny „vyřešit autismus i schizofrenii“ a to tím, že by postiženým částem mozku vrátily jejich funkčnost.

Samozřejmě – zatím není jasné ani to, jak aktualizovaný koncept vypadá a zda bude vůbec fungovat. Šéf společností SpaceX a Tesla nicméně srší optimismem a nadšením.

„Potenciál pro obnovení mozkových a motorických funkcí je opravdu transformační,“ uvedl mj. ve svém pondělním tweetu.