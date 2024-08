New Shepard by měl opět letět tento týden. Dostane do vesmíru nejmladší ženu v historii

Blue Origin naplánoval další suborbitální misi své rakety a kapsle New Shepard. Nenastanou-li žádné komplikace, start by měl proběhnout ve čtvrtek 29. srpna v západním Texasu.

Připomeňme, že předchozí mise NS-25 sice byla úspěšná, nicméně během sestupu se nepodařilo plně otevřít jeden ze tří padáků.

Bezosova společnost tehdy poznamenala, že kapsle je navržena tak, aby přistávala pouze se dvěma padáky, ale z pochopitelných důvodů musela tento incident prošetřit. „Odhalili jsme přímou příčinu problému pozorovaného na NS-25 a zavedli jsme nápravná opatření,“ uvedla.

Poletí i studentka

Podle dostupných informací byl padák jako takový v pořádku a správně zabalený, nicméně nedošlo k dostatečnému přeříznutí lanka omezujícího jeho otevření.

Blue Origin o svých zjištěních rovněž neprodleně informovala NASA, neboť jeho padáky využívají komponenty podobné těm, které najdete např. i na Starlineru. Ten se přitom právě v té době připravoval na Crew Flight Test (CFT).

Dodejme, že posádka pro nadcházející NS-26 je šestičlenná a mj. do ní patří i teprve jednadvacetiletá Karsen Kitchen – studentka University of North Carolina a dcera pilota New Shepardu Jima Kitchena.

Karsen se tak údajně může stát historicky nejmladší ženou, která překročí tzv. Kármánovu linii, tedy všeobecně přijímanou hranici mezi zemskou atmosférou a kosmickým prostorem.