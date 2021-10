New York má nový park, vznáší se nad řekou. Jeho architekti se brzy vyřádí i v centru Prahy

New York má další atrakci. Jmenuje se Little Island a je to areál stojící na 280 betonových pilířích u břehu řeky Hudson. Je na něm hřiště pro děti, občerstvení nebo amfiteátr s hledištěm pro 700 lidí. Park vznikl místo bývalého mola, výstavba trvala čtyři roky a jeho otevření přišlo v době uvolnění koronavirových opatření.

Autorem návrhu je londýnské architektonické studio Thomase Heatherwicka. Má za sebou mnoho viditelných projektů po celém světě: například Learning Hub v Singapuru nebo 1000 Trees v Šanghaji. A stejné studio brzy změní i podobu centra Prahy. Podle jeho návrhu by se měl proměnit komplex budov Savarin, který leží mezi ulicemi Na Příkopě a Jindřišská, hned vedle Václavského náměstí.



Architekti projektu Little Island mají na svědomí také Learning Hub v Singapuru...



…1000 Trees v Šanghaji…



...londýnský velodrom postavený pro olympiádu v roce 2012...



...ale také projekty Google Charleston East a Google Bay View.

Ale zpět k Little Islandu. „New York nikdy neviděl nic podobného,“ glosoval jeho otevření novinář bulvárního New York Post Steve Cuozzo. Little Island je srovnáván i s nedalekým parkem na bývalém kolejišti High Line.

Strůjcem projektu je podnikatel Barry Diller, který do něj vložil 235 milionů dolarů. Město přispělo 17 miliony a fond Hudson River Parku čtyřmi miliony. Diller a jeho žena (designérka Diana von Fuerstenbergová) se zavázali k financování údržby v následujících 20 letech. „Já a moje žena milujeme veřejné umění a prostory a máme dostatek štěstí, že máme určité zdroje,“ uvedl Diller pro televizi CNBC důvody, proč se rozhodl Little Island financovat.

Diller během projektu musel řešit námitky z řad neziskových organizací, podle kterých je Little Island ohrožením pro životní prostředí nebo místem jen pro bohaté. Po letech právních třenic, kdy se musela stavba několikrát přerušit, se nyní podařilo projekt plovoucího parku dotáhnout do konce.