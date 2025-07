Nezrychlujte si videa a podcasty. Zahltíte mozek a zhloupnete, varuje nová studie

Zvykli jsme si zrychlovat. Ať už jde o podcasty, audioknihy, videa nebo univerzitní přednášky, stále častěji saháme po možnosti přehrát si obsah rychleji. Důvody jsou nasnadě: chceme ušetřit čas, stihnout více obsahu nebo si bleskově zopakovat látku. Zejména pro mladší generaci se z této možnosti stává norma. Než z dvojnásobné rychlosti uděláme normu, stojí za to zvážit její dopady.

Při zpracování mluvené informace hraje klíčovou roli pracovní paměť. Můžeme si ji představit jako jakési operační středisko, kde se třídí data a připravují se na trvalé uložení. Toto středisko má však omezenou kapacitu. Pokud jej zahltíme příliš rychlým proudem informací, dojde k přetížení a část dat se jednoduše ztratí, aniž by se stihla zapsat do dlouhodobé paměti.

Vědci se na tento fenomén podívali zblízka v rozsáhlé metaanalýze, která shrnula výsledky 24 studií. Zjistili, že mírné zrychlení na 1,5násobek původní rychlosti má jen velmi malý negativní dopad na schopnost zapamatovat si informace.

S dvojnásobnou rychlosti může být problém

Jakmile ale rychlost zvýšíme na dvojnásobek a více, propad ve výkonu je již citelný, ba přímo dramatický. Schopnost vybavit si fakta či uspět v testu znatelně klesá. Rychlejší přehrávání ale může snižovat tendenci k „odbíhání myšlenek“ (mind-wandering), což některé studie označují za jeden z mála pozitivních efektů.



Vliv rychlosti přehrávání videí na výsledky testů

Ukažme si to na konkrétním příkladu z výzkumu: pokud by průměrný student dosáhl v testu při normální rychlosti výsledku 75 %, při 1,5násobném zrychlení by jeho skóre kleslo jen o dva procentní body. Avšak při sledování v rychlosti 2,5x by se jeho výsledek propadl v průměru o drtivých 17 procentních bodů. To už je rozdíl mezi dobrou a sotva průměrnou známkou.

Zajímavým zjištěním je také vliv věku. Starší dospělí nad 60 let jsou na zrychlené přehrávání citlivější než jejich mladší kolegové. Zatímco mladý mozek si i při dvojnásobné rychlosti udrží přes 90 % schopnosti porozumět, u starších byl zaznamenán propad o 31 % už při 1,5násobné rychlosti. Roli zde pravděpodobně hraje jak přirozené oslabování paměti, tak menší zkušenost starší generace s touto technologií.

Spoustu věcí zatím nevíme

Zatím nevíme, zda pravidelný trénink může zmírnit negativní dopady. Je možné, že mladší lidé jsou na rychlost zvyklí a jejich mozek lépe snáší vyšší zátěž. U starších by mohl pomoci postupný nácvik, pravidelné ověřování porozumění a cílené posilování kognitivních schopností. Zázraky ale čekat nemůžeme – určité limity máme všichni.

Otázkou zůstává nejen efektivita učení, ale i samotný prožitek. Některé studie naznačují, že sledování obsahu na vyšší rychlost může být méně zábavné, což může negativně ovlivnit naši motivaci. Nevíme ani, jaké jsou dlouhodobé dopady na mozek. Můžeme si takto vytrénovat odolnost vůči kognitivní zátěži, nebo si naopak koledujeme o chronickou duševní únavu? Na tyto odpovědi si budeme muset ještě počkat.

Co z toho plyne? Pokud chcete z videí nebo nahrávek vytěžit maximum, držte se u složitějších témat rychlosti do 1,5×. U rutinních nebo známých informací můžete experimentovat, ale je dobré si uvědomovat, že pracovní paměť má své limity. A pokud máte pocit, že nám „rychlomluva“ neleze do hlavy, není to vaše lenost, ale prostá biologie.