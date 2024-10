Nikdy není pozdě skončit s kouřením. Ať přestanete ve 35 nebo 75 letech, prodlouží vám to život

Přestat kouřit se vyplatí v jakémkoliv věku. Studie provedená vědci z University of Michigan přináší nové důkazy o tom, že skoncování s kouřením výrazně prodlužuje život i lidem starším 65 let. Přestože se často mluví o přínosech odvykání hlavně pro mladé lidi, nová data dokazují, že i ti, kteří přestanou kouřit v pokročilejším věku, mohou získat několik drahocenných let navíc.

Určitě nemusíme zdůrazňovat, že kouření cigaret je spojeno s řadou vážných onemocnění, jako jsou rakovina, srdeční onemocnění či mrtvice. Pokud člověk kouří pravidelně, může ztratit až deset let života. Vědecký výzkum ale ukázal, že lidé, kteří přestali kouřit v různém věku – například ve 35, 55 nebo i 75 letech – mohou získat zpět alespoň část ztracených let.

Jak probíhal výzkum

Výzkum, který zkoumal vliv kouření a odvykání na délku života, probíhal v několika krocích a zahrnoval analýzu velkého množství dat z různých zdrojů. Vědci začali tím, že shromáždili údaje o úmrtnosti a kouření z různých zdrojů. Základem pro analýzu byla data ze studie zaměřené na prevenci rakoviny, která zahrnovala údaje o více než milionu účastníků, sledovaných po dlouhá léta.

Na základě získaných údajů vědci vytvořili tabulky – statistické nástroje, které ukazovaly, jaká je pravděpodobnost úmrtí osoby v určitém věku, přičemž se bere v úvahu, zda osoba kouří, přestala kouřit nebo nikdy nekouřila. Pomocí těchto tabulek vypočítali průměrnou délku života pro jednotlivce, kteří nikdy nekouřili, pro kuřáky, kteří nadále kouří, a pro ty, kteří přestali v různých věkových kategoriích (od 35 do 75 let).

Vědci poté vypočítali, kolik let života kuřáci ztrácejí v porovnání s nekuřáky. Výsledky ukázaly nepřekvapivý fakt, že čím déle člověk kouří, tím více let života ztratí. Pro každou věkovou kategorii (35, 45, 55, 65 a 75 let) pak stanovili, kolik let života ztrácí ti, kdo kouří až do daného věku. Následně také vypočítali, kolik let života mohou získat ti, kteří v těchto věkových kategoriích přestali kouřit.

V další fázi vědci použili simulaci Monte Carlo (vizte Wikipedie), což je metoda, která používá náhodné proměnné k simulaci různých možných výsledků. Simulovali scénáře pro 10 milionů jednotlivců s cílem zjistit, jaký dopad má kouření a odvykání na délku života u různých lidí. Tímto způsobem vytvořili distribuce pravděpodobnosti, jak dlouho jednotlivci, kteří přestanou kouřit, mohou žít v porovnání s těmi, kteří kouřit nepřestanou.

Nikdy není dost pozdě přestat

Nejvýraznějším odhalením studie je, že 35letý kuřák, který přestane kouřit, může získat v průměru osm let života ve srovnání s průměrnou předpokládanou délkou, pokud bude ve svém zlozvyku pokračovat. Podobně kuřák, který přestane ve 45 letech, získá zpět v průměru 5,6 let.

Předchozí studie se nezabývaly dopady odvykání na osoby starší 65 let, což je jedna z klíčových nových informací tohoto výzkumu. Ukázalo se, že výhody přetrvávají až do vysokého věku – 65letý člověk, který přestane kouřit, může očekávat, že získá průměrně 1,7 roku, zatímco 75letý člověk, který přestane kouřit, si může prodloužit život o 0,7 roku.

Ačkoli se 0,7 roků může z perspektivy mladého člověka zdát jako malý zisk, je důležité si uvědomit, že jde o více než 7 % průměrné zbývající délky života. Přitom zhruba 8 % těchto lidí získá zpět alespoň čtyři roky života, což je téměř polovina jejich původně předpokládané délky.

Je jasné, že čím dříve člověk přestane kouřit, tím větší výhody to pro něj bude mít. Například lidé, kteří přestanou ve 35 letech, mají nejen šanci dožít se o 8 let více, ale také výrazně sníží riziko vzniku vážných nemocí spojených s kouřením, čímž (často i výrazně) zvýší kvalitu života v posledních letech.

Skoncovat s cigaretami má smysl

Pro mnoho kuřáků, zejména těch starších, může být obtížné najít motivaci k tomu, aby přestali. Často bojují s pocitem, že je příliš pozdě a že jejich zdraví je už natolik poškozeno, že odvykání nepřinese žádný významný přínos. Nová data však ukazují pravý opak – odvykání má smysl v každém věku a každý den bez cigarety se počítá k dobru.

Skoncování s kouřením přináší okamžité zdravotní výhody. Již během několika týdnů se zlepšuje funkce plic, snižuje se riziko srdečních onemocnění a postupně klesá i pravděpodobnost vzniku rakoviny plic. Ačkoli tyto přínosy mohou být výraznější u mladších kuřáků, výzkum ukazuje, že i u starších lidí může odvykání výrazně zlepšit kvalitu života.

Výsledky této studie jasně ukazují, že nikdy není příliš pozdě přestat kouřit. Je sice pravda, že čím dříve člověk přestane, tím větší výhody z toho bude mít, ale i ve starším věku se může výrazně vyplatit skončit s cigaretami. Každý rok bez cigarety znamená delší, zdravější a kvalitnější život – a to je něco, co stojí za to.

Výsledky vědeckého bádání byly publikovány v červenci tohoto roku v odborném časopise American Journal of Preventive Medicine. Toto vědecké periodikum se zaměřuje na preventivní medicínu a veřejné zdraví. Recenzní řízení zaručuje, že články publikované v tomto časopise prošly důkladným odborným hodnocením, jsou kvalitní, vědecky podložené a přispívají k rozvoji preventivní medicíny a veřejného zdraví.

Zdroje: ajpmonline.org, studyfinds.org, newatlas.com.