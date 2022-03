Nissan odpojil spalovací motor od kol a zahodil převodovku. Qashqai e-Power je benzínový elektromobil

Nissan přináší do Evropy hnací ústrojí e-Power, které kombinuje výhody elektrických a spalovacích aut. Jízdním projevem jde o elektromobil, ale nenabíjí se, tankuje benzín, takže nemusíte mít strach o dojezd.

Systém sestává z trakční baterie a elektromotoru s výkonem 140 kW. Energii dodává tříválcový benzinový motor o objemu 1,5 litru s výkonem 116 kW. „Takže hybrid,“ řeknete si možná v tomto bodě. Zásadní rozdíl je však v tom, že hybrid posílá výkon ze spalovacího motoru na kola mechanickou cestou (u některých systémů se připojuje až ve vyšších rychlostech). Problematickým bodem hybridního pohonu je sladění převodovky, spalovacího a elektrického motoru tak, aby „táhly za jeden provaz“. Výsledkem je občasné cukání při změně rychlosti.

Nissan e-Power tuto mechanickou vazbu nemá, místo toho je na spalovacím motoru přilepený generátor, který podle potřeby posílá elektrickou energii do elektromotoru nebo do baterie (případně do obou zároveň). A do baterie může téct energie i od kol – princip rekuperace při zpomalování je stejný jako u elektromobilů.



Dostali jsme možnost srovnat Qashqai e-Power s čistokrevným elektromobilem Nissan Aria. Jízdní projev a pohodlí při řízení jsou srovnatelné, jen e-Power pochopitelně více hučí.

Výsledkem je okamžitě dostupný lineární výkon a sametově hladký přenos srovnatelný s elektromobilem. Z pohledu řidiče je tu jediný rozdíl – zvuk spalovacího motoru. Čekal jsem, že poběží monotónně někde na pozadí, ale otáčky a zvuk vlastně docela přirozeně následují plynový pedál.



Srovnání trojice elektrifikovaných ústrojí, která Nissan používá.

Osvědčená technologie

Koncept e-Power není nový. V domovském Japonsku s ním Nissany jezdí už od roku 2017, v roce 2018 vystřelil model Note e-Power na vrchol žebříčku prodejnosti.

Pro Evropu a větší crossover Qashqai byl systém e-Power upraven. Nejviditelnějším rozdílem je nárůst výkonu z japonských 95 kW (spalovací tříválec má objem 1,2 litru) na 140 kW (tříválec 1,5 litru).



Japonský a evropský e-Power.

Evropský e-Power přidává turbo a hlavně – pohybem aktuátoru (mění délku zdvihu pístu) dokáže tento motor měnit kompresní poměr v rozmezí 8:1 až 14:1. Na jedné straně spektra je maximální výkon, na druhé maximální efektivita (úspora paliva). Ani tahle technologie není pro automobilku nic nového, ve vozech Infiniti jezdí od roku 2018.



Jak se za chodu mění kompresní poměr motoru.

Klíčovou výhodou je, že spalovací motor pracuje v optimálním rozsahu otáček bez častých rázů. Díky tomu ne pomaleji opotřebovává. Také tu chybí mechanická převodovka (resp. je tu jednostupňová se stálým převodem). Dlouhodobá zkušenost z Japonska

říká, že e-Power je jeden z nejspolehlivějších pohonů vůbec.



Nissan je průkopníkem elektromobility, jeho Leaf byl první masově prodávaný elektromobil. Na rozdíl od až fanatické elektrifikace, kterou vidíme u jiných automobilek, Nissan spalovací motory nezavrhuje, naopak pracuje na zlepšování jejich efektivity a ekologie.

Spotřeba bez happyendu

Popsanému systému stačí relativně malá trakční baterie. Elektromobily mají akumulátory o kapacitě typicky mezi 50 a 90 kWh a jde o nejdražší součást vozu. Oproti tomu Qashqai e-Power vystačí se 2 kWh. Baterii nelze externě nabíjet, energii získává opravdu jen z motoru a rekuperací. Ve srovnání s elektromobilem je e-Power lehčí, naopak ve srovnání s běžným benzínovým Qashqaiem je Qashqai e-Power o cca 200 kg těžší.



Nissan Qashqai: Volič jízdních režimů a toky energie na přístrojovém panelu.

Poslouchal jsem přednášku o výhodách e-Power podobně, jako vy teď procházíte článkem, a těšil jsem se na happyend v podobě spotřeby benzínu. Musím přiznat, že kombinovaná spotřeba 5,3 l/100 km mě trochu zklamala. Resp. čekal jsem nižší číslo, podobné hodnoty umí i konvenční spalovací systémy. Nissan říká, že ve stejném voze s konvenčním motorem (v případě Qashqaie čtyřválec 1,3 s mild-hybridem) je ve stejných jízdních situacích spotřeba o 20 až 30 % nižší.

V budoucnosti se možná dočkáme lepších hodnot, Nissan pracuje na spalovacím motoru právě pro e-Power, který má dosahovat termální účinnosti 50 %. Není však jasné, kdy se dostane do produkce, odhad zní na několik let. Podrobnosti najdete u kolegů na Auto.cz:

Sečteno a podtrženo

Pokud tedy zjednoduším pohled na e-Power do pěti aspektů…

pohodlné ovládání, okamžitě dostupný lineární výkon zcela srovnatelný s elektromobilem, tichý provoz – jasné plus vyšší spolehlivost, protože motor běží bez stresových situací a převodovka úplně chybí – plus spotřeba srovnatelná s konvenčním spalovacím systémem – remíza vyšší hmotnost, 200 kg znamená necelou desetinu navíc – minus cena – s otazníkem, protože viz dále.

e-Power přijde na český trh koncem léta 2022 jako další motorizace modelu Qashqai. Cenu však zatím automobilka neoznámila.