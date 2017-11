Nitroděložní tělíska snižují riziko vzniku rakoviny děložního hrdla. Nikdo ale neví proč

Nová analýza nitroděložních tělísek (IUD) ukázala, že ženy, které tento typ antikoncepce používají, mají mnohem menší pravděpodobnost toho, že se u nich vyvine rakovina cervixu – tedy děložního hrdla. Tělíska výskyt této zákeřné nemoci snížila o cca 36 %.

Odborníci z University of Southern California analyzovali data získaná v rámci 16 pozorovacích studií, které monitorují více než 12 000 žen. A výše uvedené zjištění je velmi překvapilo. Nyní je ovšem zapotřebí provést výzkum, který odhalí příčinu – respektive mechanismus, který je za tento efekt zodpovědný.

Vědci spekulují, že umístění nitroděložního tělíska může nějakým způsobem stimulovat imunitní odpověď v cervixu, což tělo chrání proti nákaze lidským lidským papilomavirem (HPV). Právě ten způsobuje více než než 70 % všech případů rakoviny děložního hrdla.

Jiná hypotéza říká, že když se nitroděložní tělíska odstraňují, dochází i k eliminaci infikovaných buněk, což může pomoci redukovat riziko vzniku rakovinných tkání.

„Musíme přijít na to, co přesně se po mechanické stránce děje, trochu to doladit, zjistit jaký typ použití by mohl zabránit vzniku rakoviny cervixu a integrovat to do antikoncepčního poradenství,“ vysvětlila Victoria Cortessis z University of Southern California v rozhovoru pro Time.

Je ovšem zapotřebí zdůraznit, že tento objev by se v žádném případě neměl stát důvodem k ignorování screeningových vyšetření. „Screening je vše,“ prohlásila v této souvislosti Cortessis.

Zdroj: Time, Newsweek, Foto: Sarahmirk, CC BY-SA 4.0