Nizozemci chtějí postavit elektrické letadlo schopné přepravovat 90 cestujících s doletem až 805 km

Nizozemská firma Elysian oznámila své plány na vývoj elektrického letadla, které by mělo být schopné přepravit 90 cestujících. Ve zveřejněných podkladech uvádí, že „velká letadla na baterie mohou přepravovat mnohem více energie a jsou aerodynamicky účinnější, než se dosud předpokládalo“. Podrobnosti přináší magazín TechSpot.

Elysian představil své plány na veletrhu SciTech 2024 - největší světové akci zaměřené na výzkum a vývoj v oblasti letectví a kosmonautiky. Firma tvrdí, že navržené letadlo E9X pojme více cestujících a doletí dále, než se předpokládalo, že je u letadla na elektrický pohon možné.

Letadlo Elysian E9X

Schopnost pojmout 90 osob a uletět až 850 kilometrů na jedno nabití je mnohem vyšší než současné odhady pro elektrická dopravní letadla, podle kterých je limitem přibližně 20 cestujících a méně než 320 kilometrů.

Konstrukce letadla Elysian využívá koncepci konfigurace s křídly uloženými na spodní straně trupu a výhody elektrického pohonu. Koncept E9X je dolnoplošník s rozpětím křídel 42 metrů se sklopnými konci, aby se stroj vešel i do menších hangárů. Je osazen baterií s energetickou hustotou 360 Wh/kg.

Stroj má pohánět osm vrtulí a v zadní části jeho trupu se nachází turbogenerátor, který poskytuje energii na dalších 45 minut letu. Elysian tvrdí, že se jedná výhradně o nouzové rezervní opatření, nikoliv o snahu o prodloužení doletu, což by z letounu de facto udělalo hybridní stroj. Baterie včetně obalů váží 35 tun, což je 46 % maximální vzletové hmotnosti, která činí 76 tun.

Možná už za deset let

Než se E9X stane skutečností, bude nutné ještě vyřešit několik technických problémů, včetně zkrácení doby dobíjení baterií, odvodu tepla či návrhu a certifikace systému záložní energie. Firma proto navázala spolupráci s univerzitami v Twente a Delftu a národními výzkumnými ústavy pro letectví a kosmonautiku v Nizozemsku a Německu, se kterými se pokusí najít řešení.

Obchodní ředitel společnosti Elysian Daniel Rosen Jacobsen spolu s výkonným ředitelem Robem Wolleswinkelem tvrdí, že uvedení E9X do výroby bude stát 8 až 10 miliard dolarů. Firmě se zatím povedlo získat 10 milionů dolarů, takže je před ní ještě pořádný kus cesty. Oba manažeři přesto věří, že letoun bude uveden do provozu do roku 2033.

Letectví je zodpovědné za 2,5 % všech celosvětových emisí oxidu uhličitého. Stejně jako u automobilů lze doufat, že přechod na elektrická letadla bude mít významný přínos pro životní prostředí. Firma Elysian předpokládá, že ve srovnání s jinými udržitelnými technologiemi by elektrická letadla mohla dosáhnout až šestkrát vyšší energetické účinnosti na kilometr a cestujícího.