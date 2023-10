Nobelovu cenu za chemii získala trojice vědců. Objevili barevné kvantové tečky, které používáme v monitorech a televizích

Ve středu 4. října byla udělena třetí ze šesti letošních Nobelových cen – ocenění, které je uznáním průkopnického přínosu jednotlivce nebo organizace v určitém oboru. Za důležité objevy v oblasti chemie byli oceněni tři vědci, kteří položili důležité základy nanotechnologií: Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus a Alexej I. Ekimov.

Letošní cenu udělila Švédská královská akademie věd „za objev a syntézu kvantových teček“. Kvantové tečky, které byly dříve považovány za nevyrobitelné, se díky vědeckému bádání staly běžnou součástí počítačových monitorů, televizních obrazovek, LED žárovek a dalších zařízení.

Prezidentka Americké chemické společnosti Judith C. Giordan k tomu řekla: „Kvantové tečky jsou krásným příkladem schopnosti teoreticky popsat určitý jev, poté syntetizovat, přizpůsobit a přesně vyrobit částice. Možnost přizpůsobení velikosti kvantových teček jim umožňuje vyzařovat specifické vlnové délky světla pro širokou škálu použití od displejů přes biologické zobrazování až po osvětlovací aplikace.“

Co jsou vlastně ty kvantové tečky?

Kvantová tečka je malá polovodičová kulička o průměru několika desítek atomů. Na špendlíkovou hlavičku se jich vejdou miliardy, přičemž platí, že čím menší je dokážeme vyrobit, tím lépe. Při takto malých rozměrech se projevují kvantové efekty, které dávají tečkám unikátní elektrické a optické vlastnosti.

Po osvícení světlem tečky jasně září, přičemž barva světla závisí na jejich velikosti. Zatímco větší tečky vyzařují červenější světlo, menší tečky vyzařují modřejší světlo. Kvantové tečky lze tedy přizpůsobit konkrétním frekvencím světla pouhou změnou jejich velikosti.

Kvantové tečky například umožňují výrobcům televizorů přesně vyladit vyzařované barvy, čímž dosáhují přesnějších odstínů v širokém rozsahu při nižší spotřebě elektrické energie. Jsou užitečné jako alternativa k organickým barvivům používaným k označování reaktivních látek v biosenzorech založených na fluorescenci a byly zabudovány do skleněných oken, čímž se tato okna v podstatě proměnila ve fotovoltaická zařízení.

V roce 2015 vědci vyrobili kvantové „močové tečky“ z recyklované moči a použili je k biologickému zobrazování myších buněk. Budoucí aplikace mohou zahrnovat zabudování kvantových teček do ohebné elektroniky, drobných senzorů a solárních článků nebo jejich využití v šifrovaných kvantových komunikačních systémech.

Řešení přineslo starověké barevné sklo

Fyzikové se již od 30. let minulého století domnívali, že se částice o velikosti nanometrů budou chovat jinak. To proto, že podle kvantové mechaniky je v tak malých částicích mnohem méně místa pro elektrony, které se k sobě tisknou tak těsně, že mohou dramaticky měnit vlastnosti materiálů.

V 70. letech minulého století se vědcům podařilo vytvořit na povrchu materiálů tenké nano vrstvy, jejichž optické vlastnosti závisely na velikosti, což odpovídalo dřívějším předpokladům. Výroba těchto vrstev však vyžadovala podmínky mimořádně čistého vakua a teploty blízké absolutní nule, takže nikdo neočekával, že by se tato metoda dala prakticky využít ve větším měřítku.

Řešení přineslo studium starověkého barevného skla. Skláři již dávno věděli, že mohou do roztaveného skla přidávat stříbro, zlato nebo kadmium, měnit teplotu a řídit proces chlazení, aby získali různé odstíny. Vědci později zjistili, že barvy vznikají z drobných částic uvnitř skla a konkrétní odstín závisí na velikosti těchto částic.

Ekimov: sovětský objev, který zapadl

Koncem 70. let začal Ekimov coby čerstvý doktor věd zkoumat optické vlastnosti barevného skla ve Státním optickém institutu S. I. Vavilova v tehdejším Sovětském svazu. Využil přitom několik optických diagnostických metod, které používal při svém doktorandském výzkumu polovodičů: svítil na materiály světlem a měřil, jak je absorbováno, aby se dozvěděl více o krystalové struktuře.

Ekimov začal barvit laboratorně vyrobené sklo chloridem měďnatým a po vychladnutí ho rentgenoval. Zjistil, že se vytvořily drobné krystalky chloridu měďnatého, a způsob, jakým je vyrobil – měnil teplotu v rozmezí od 500 do 700 °C a dobu zahřívání od jedné do 96 hodin – ovlivnil jejich velikost, která se pohybovala od přibližně 2 nm do 30 nm.

Velikost částic dále ovlivnila absorpci světla sklem, stejně jako u tenkých vrstev vytvořených v 70. letech 20. století. Čím byly částice menší, tím více modrého světla absorbovaly. Jednalo se o první cíleně vyrobené kvantové tečky.

Bohužel Ekimovův článek z roku 1981, v němž svůj objev oznámil, byl publikován pouze v sovětském časopise, takže k němu vědci jinde ve světě neměli přístup. Ekimov spal, když mu zavolali z Akademie. „Bylo opravdu příjemné, že jsme ji po 40 letech práce dostali,“ řekl stručně.

Brus: když na velikosti záleží

V Bellových laboratořích Louis E. Brus experimentoval s nanočásticemi sulfidu kadmia, které ho zaujaly svou schopností zachycovat světlo a využívat tuto energii k pohánění chemických reakcí. Všiml si však, že když je nechá chvíli ležet na laboratorním stole, jejich optické vlastnosti se změní. Domníval se, že se tak děje proto, že se částice zvětšily.

Porovnával tedy částice sulfidu kademnatého o průměru pouhých 4,5 nm s částicemi o průměru 12,5 nm. I on následně zjistil, že menší nanočástice absorbují více modrého světla. Totéž platilo i pro jeho další experimenty s jinými druhy nanočástic.

Brus (nyní emeritní profesor na Kolumbijské univerzitě) také spal, když telefon zazvonil... a zvonil a zvonil. Nakonec jeden z hovorů přijal a ukázalo se, že volá televizní stanice z Miami, která chtěla znát jeho reakci na vítězství. „Byli první, kdo mi to řekl,“ uvedl.

Jeho první reakcí byly myšlenky na mnoho dalších vynikajících vědců v oboru, kteří Nobelovu cenu nedostali. „Je to spíše společné úsilí než objev jednoho člověka – částečně fyzika, částečně chemie, částečně věda o materiálech,“ konstatoval. „Je to velká pocta. Je to uznání pro obor i toho, že jsem na tomto tématu dlouho tvrdě pracoval. Ale zároveň je na celém světě mnoho vědců, kteří na svých oborech pracují velmi tvrdě celý život, takže mám asi jen štěstí.“

Bawendi: inspirován svým učitelem

Moungi G. Bawendi byl koncem 80. let postdoktorandem v Brusově laboratoři a zapojil se do intenzivního úsilí o odstranění klíčového nedostatku dřívějšího objevu svého mentora. Při výrobě nanočástic se vždy vyráběly částice s různou a nepředvídatelnou kvalitou, zejména co se týče velikosti. To omezovalo použití kvantových teček v praktických aplikacích. Brus postup trochu vylepšil, ale výsledné nanokrystaly stále nebyly zcela vyhovující.

Bawendi přišel na tajemství regulace velikosti kvantových teček v roce 1993: dynamicky měnil teplotu během výrobního procesu. Nejprve vstřikoval různé látky, které mohou tvořit selenid kademnatý, do horkého rozpouštědla, přičemž dbal na nasycení rozpouštědla v okolí jehly používané pro vstřikování. Okamžitě se vytvořily malé krystalky selenidu kademnatého, nicméně záhy se tvořit přestaly, protože injekce ochladila rozpouštědlo.

Poté Bawendi zvýšil teplotu rozpouštědla, takže krystaly začaly opět růst. Čím déle tento proces nechal probíhat, tím větší krystaly vznikaly, zatímco rozpouštědlo zajišťovalo hladký a rovnoměrný povrch. Jakmile existovala snadná metoda výroby téměř dokonalých kvantových teček, začaly si nanokrystaly konečně hledat cestu k praktickým aplikacím.

Rozespalý Bawendi, který nyní působí na MIT, si zpočátku nebyl jistý, zda je telefonát ze Švédské akademie důvěryhodný, ale záhy si ověřil, že mu skutečně byla udělena Nobelova cena. „Je to docela pocta,“ řekl. „Dnes v devět hodin ráno mám začít učit a vůbec netuším, co se bude dít.“ Bawendi také velmi chválil svého bývalého mentora Bruse. „Hodně jsem se od něj naučil. Formoval mě jako vědce,“ řekl.