Noční oblohu nad Spojenými státy prozářila ohnivá koule, jasný meteor viděli obyvatelé tří států

Americká meteorická společnost (AMS) obdržela více než 40 hlášení o mimořádně jasném meteoru – takzvané „ohnivé kouli“ („fireball“). K události došlo západně od Denveru, hlavního město státu Colorado, v neděli 3. října kolem 4:34 ráno místního času.

Při události, evidované pod číslem 2021-6226, pozorovali jasně zářící meteor především obyvatelé Colorada, ale hlášení přišla také z Wyomingu a Nového Mexika. Jev pochopitelně zachytily i bezpečnostní kamery – v následujícím videu můžete vidět několik nejzajímavějších záběrů.

Ohnivá koule nad USA

Počítačem vygenerovaná trajektorie založená na aktuálních svědectvích a záběrech z kamer naznačuje relativně krátkou dráhu, začínající západně od Denveru. Ohnivá koule se pohybovala od jihozápadu k severovýchodu a její trasu ukončila dobře viditelná exploze.

Vědci odhadují, že se ohnivá koule rozpadla v relativně malé výšce 16 až 32 kilometrů nad zemí. Podle AMS mohou tyto objekty vstupovat do atmosféry rychlostí výrazně převyšující zvukovou bariéru, a to v rozmezí přibližně od 40 000 do 260 000 km/h.

Při vstupu do atmosféry se začne povrch objektu zahřívat a tavit, což je doprovázeno jeho rozzářením. V tomto případě byla ohnivá koule v okamžiku svého maxima až stokrát jasnější než Měsíc v úplňku.

Není to tak výjimečné

Ač se může zdát, že jde o ojedinělý jev, opak je pravdou. Každý den se v zemské atmosféře objeví několik tisíc meteorů velikosti ohnivé koule. Naprostá většina z nich se však vyskytuje nad oceány a neobydlenými oblastmi, velká část pak je zastřena denním světlem.

Ostatně i ohnivé koule, které se vyskytnou v noci, mají malou šanci na odhalení vzhledem k relativně nízkému počtu osob, jež si jich mohou všimnout. Obecně se dá říci, že čím je ohnivá koule jasnější, tím je taková událost vzácnější.

Zkušení pozorovatelé mohou očekávat, že za každých 200 hodin pozorování meteorů uvidí pouze jednu ohnivou kouli zdánlivé hvězdné velikosti -6 magnituda nebo lepší, zatímco ohnivou kouli o velikosti -4 magnituda lze očekávat přibližně jednou za 20 hodin.