Noční oblohu rozzáří exploze novy. Nebeská show bude na severní polokouli viditelná i pouhým okem

V průběhu nadcházejících měsíců (do září letošního roku) by měla noční oblohu rozzářit exploze novy vzdálené cca 3000 světelných let. Na severní polokouli naší planety bude možné tuto velkolepou událost sledovat i pouhým okem.

Jde o astronomický jev, který nastane v soustavě těsné dvojhvězdy tehdy, když bílý trpaslík nahromadí tolik vodíkového a heliového plazmatu, že dojde ke spuštění termonukleární reakce.

V tomto konkrétním případě se jedná o tzv. rekurentní novu, což znamená, že po vzplanutí se obě hvězdy opět vrátí do normálního stavu, takže po uplynutí určité doby se vše může opakovat.

Pokud si toto nebeské divadlo nechcete nechat ujít, vězte, že se odehraje v systému T Coronae Borealis, který se nachází mezi souhvězdím Pastýře (Bootes) a souhvězdím Herkula (Hercules)

Dotyčná nova bude jasná asi jako Polárka a to po dobu přibližně jednoho týdne. Poté její světlo pohasne, přičemž znovu se objeví možná za dalších cca 80 let.

Pro úplnost dodejme, že binární hvězdný systém T Coronae Borealis je podle dostupných informací tvořen výše zmíněným bílým trpaslíkem a červeným obrem a naposledy v něm byla nova viditelná v roce 1946.