Noční režim smartphonů s omezením modrého světla může nadělat víc škody než užitku

V lednu 2016 představil Apple v rámci svého operačního systému iOS novou funkci Night Shift. Její podstata tkví v tom, že snižuje množství modrého světla vyzařovaného obrazovkou telefonu/tabletu, což má snížit namáhání očí při používání ve večerních a nočních hodinách. Podle dřívějších studií narušuje modré světlo následný spánek, takže nebylo divu, že se podobná funkce záhy objevila i na mnoha zařízeních s Androidem.

Nová studie vědců z Manchesterské univerzity však naznačuje, že noční režim s omezením modrého světla může nadělat víc škody než užitku. Výsledky zkoumání byly tento týden publikovány v odborném časopise Current Biology a informuje o nich například The Guardian.

Že by to bylo opačně?

Základní hypotéza této studie, jež byla prováděna formou experimentů na myších, je jednoduchá: zatímco během dne jsme díky slunci vystaveni převážně žlutému světlu, soumrak inklinuje spíše k modrým barvám. Odborníci se na základě toho domnívají, že signál ke spánku má tělo spojené s dosud zavrhovaným modrým světlem.

Provedené pokusy tuto hypotézu potvrzují: modré barvy údajně mají slabší účinky na cirkadiánní rytmus myší než (stejně jasné) žluté barvy. To naznačuje, že bychom v rámci zdravého spánku měli dělat pravý opak toho, co dělá Night Shift a podobné funkce.

„Naše zjištění naznačují, že použití tlumených chladnějších světel ve večerních hodinách a jasných teplejších světel během dne může být výhodnější,“ uvedl vedoucí studie Tim Brown. Důležitou roli však hraje nejen barva světla, ale především intenzita osvětlení. Je také nutné brát v úvahu, že myši nemusí být v tomto směru stejné jako lidé, navíc takřka jistě nepoužívají před usnutím telefony ani tablety.

Děláme to nyní špatně?

Položme si otázku: kde vznikl nápad omezit modré světlo vyzařované obrazovkami? Abychom našli odpověď, musíme se vrátit zhruba o dvacet let zpět, kdy vědci objevili, jakou roli hraje melanopsin – protein citlivý na světlo – při regulaci biologických hodin. Protože melanopsin lépe detekoval fotony s krátkou vlnovou délkou, předpokládalo se, že reaguje na modré světlo.

Nová studie však konstatuje, že podstatně větší vliv na biologické hodiny má intenzita světla. Pokud jde o tlumené světlo, pak modrá je „více uvolňující“ než žlutá. Na druhou stranu je nutné brát v úvahu, že jde jen o observační studii, provedenou na myších, která nebyla potvrzena například na mikrobiologické úrovni. V tomto směru bude nutné počkat na případné další studie, včetně těch provedených na lidech.

Každopádně není to jen barva vyzařovaného světla, co udržuje uživatele chytrých zařízení vzhůru déle, než by bylo vhodné. Je to vše, co obrazovky nabízejí jako alternativu ke spánku. S jistou nadsázkou se dá říci, že existuje pouze jeden způsob, jak si zajistit klidný spánek: včas odložit telefon či tablet na noční stolek a jít spát.