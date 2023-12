Norsko a Německo spojily síly ve vývoji protilodní superstřely Tyrfing

Foto: Department of Defense

Čína v posledních letech hodně investovala do vývoje protilodních zbraní, především pokud jde o různé typy raket. Západní země mají v tomto směru co dohánět. Jak se zdá, naštěstí to berou vážně.

Norská vláda nedávno oznámila, že se společností Kongsberg Defence & Aerospace a s podporou německé vlády vyvíjejí protilodní střelu nové generace SuperSonic Strike Missile (3SM) Tyrfing, původně označovanou jako projekt Future Naval Strike Missile.

Nová střela by měla být nasazena v roce 2035. Z pohledu norské vlády je cílem projektu potvrdit přední postavení Norska ve vývoji raketových systémů. Norský ministr obrany Bjørn Arild Gram podtrhuje význam tohoto úsilí a vyzdvihuje příběh úspěchu vývoje raket v Norsku.

Podle něj je nezbytné podporovat strategické odborné znalosti a využívat je ve spolupráci s průmyslovými partnery jako je Kongsberg. Výsledkem je pak podle Grama produkce raket, které jsou atraktivní pro země NATO a další spojence.

Informací zatím není k dispozici příliš mnoho

Tyrfing je jméno magického meče z norské mytologie, konkrétně ze stejnojmenné sbírky legend, z nichž dvě jsou součástí Poetické (též Starší) Eddy. Meč získal Odinův vnuk král Svafrlami, když lstí polapil trpaslíky jménem Dvalinn a Durinn. Přinutil je vykovat meč se zlatým jílcem, který nikdy nemine cíl, nikdy nezreziví a protne kámen i železo stejně snadno jako šaty.

Dostupných informací o střele Tyrfing je jenom velmi málo. Podle norské vlády by měla být používána přinejmenším na norských a německých lodí. Pokud jde o její nasazení, jako nadzvuková zbraň by měla doplňovat dnes používané protilodní střely Naval Strike Missile.

Protilodní a také protizemní střelu Naval Strike Missile vyvinula a vyrábí rovněž společnost Kongsberg. Raketa o váze asi 400 kg a délce asi 4 metry je postavená z kompozitních materiálů. Má pokročilé stealth vlastnosti. Létá vysokou podzvukovou rychlostí a její dosah přesahuje 185 kilometrů.

Naval Strike Missile je navržená k úderům v příbřežních zónách i na otevřeném moři. Nese bojovou hlavici o váze 120 kg, s vysoce výbušnou a tříštivou náplní v titanovém obalu. Létá těsně nad hladinou vody (Sea skim mode) a v závěrečné fázi letu náhodně manévruje, což komplikuje obranu proti takovému útoku.

Titulní foto je pouze ilustrační.