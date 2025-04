Norský psycholog zkoumal vojáky, kteří zabíjeli v boji. Tabuizované téma není v rozporu s lidskou přirozeností

„Zabít jiného člověka není samo o sobě v rozporu s lidskou přirozeností. Proto to člověku, který zabíjel, nemusí způsobit žádnou duševní újmu,“ říká norský klinický psycholog Andreas Epetvedt Nordstrand, který je vědeckým ředitelem v Institutu vojenské psychiatrie norských ozbrojených sil a působí i na trondheimské Norské univerzitě vědy a technologie.

Výsledky Nordstrandova pětiletého výzkumu zveřejněné ve vědeckém časopise Armed Forces & Society popírají teorie, podle kterých dochází po zabití člověka automaticky k těžkému poškození duševního zdraví. „Vše závisí na okolnostech, za jakých k zabití došlo,“ říká Nordstrand.

Čtyři tisíce norských veteránů

Vědci zkoumali duševní zdraví norských veteránů po ukončení aktivní služby. Vyšetřili všechny veterány norských ozbrojených sil, kteří sloužili v Libanonu a Afghánistánu, a vybrali z nich ty, kteří někoho zabili v boji. Celkem zahrnuli do studie 10 605 veteránů z misí v Libanonu a 4 053 veteránů nasazených v Afghánistánu. Zabití člověka však měla na svém kontě jen malá část.

Vědci zkoumali, jak zkušenosti z vojenské služby ovlivnily duševní zdraví vojáků. Zajímali se o projevy posttraumatického stresového syndromu, depresí, nespavosti, úzkostných stavů, o konzumaci alkoholu a o celkovou kvalitu života. Výsledky Nordstranda zaskočily, protože rozdíly v duševním zdraví mezi veterány z Libanonu a Afghánistánu jsou obrovské.

Zabití nemusí být trauma

Mezi veterány, kteří sloužili v Libanonu, bylo klíčovým faktorem duševního zdraví zabití člověka v boji. Ti, kteří někoho zabili, trpěli později častějšími psychickými problémy, potýkali se s nadměrnou konzumací alkoholu a docházelo u nich také k citelnému poklesu kvality života. Pro veterány z Afghánistánu to však neplatilo.

„U afghánských veteránů nemělo zabití člověka v boji na duševní zdraví a životní pohodu žádný vliv," konstatuje Nordstrand a dodává, že toto zjištění odhaluje jeden ze zásadních rysů lidské povahy. „Ve společnosti je rozšířené přesvědčení, že zabít jiného člověka je proti lidské přirozenosti, a pokud k tomu dojde, velmi snadno vzniká to, čemu odborníci na psychická traumata říkají ‚morální zranění‘. Naše zjištění ale dokazují, že negativní dopady zabití člověka na duševní zdraví a kvalitu života vojáků závisejí na okolnostech,“ zdůrazňuje norský psycholog.

Mise v Libanonu a v Afghánistánu se v mnoha ohledech lišily. V libanonské mírové misi bylo úkolem vojáků snížit napětí ve svěřené oblasti a zajišťovat klid zbraní. Vojákům mírových misí tam sice hrozily ozbrojené střety, ale ty nebyly zdaleka tak nebezpečné jako v Afghánistánu, kde se vojáci dostávali do bojových situací častěji a jejich protivníci byli agresivnější.

„Na mírové operaci jsou vojáci po zabití člověka psychicky mnohem zranitelnější než vojáci na bojových misích," shrnuje závěry studie Nordstrand.

Nastavení skupinových norem

Obě skupiny veteránů na tom byly podobně, co do traumatických zážitků. Vojáci ale přicházeli do misí s odlišnými očekáváními a představami. Ti, kteří nastoupili na afghánskou misi, byli připraveni na časté boje s agresivním nepřítelem. V Libanonu nic takového nepředpokládali. Kolektiv vojáků si pak nastavil skupinové nepsané normy, kterými si určil, co lze považovat za správné a co za špatné. Když se pak vojáci ocitli v situaci, kdy museli zabíjet, měřili své činy metrem těchto skupinových norem. Bylo pro ně velmi důležité, jestli pravidla dodrželi nebo ne.

Na bojových misích si vojáci ustanovili normy, podle kterých je přijatelné zabíjet, když to situace vyžaduje. Zkušenosti se zabíjením pak u nich málokdy přerostly v psychické problémy. Vojáci se nevraceli z mise s pocitem, že když zabili útočníka, spáchali tím něco hrozného. Přitom osobní zkušenost se zabitím člověka má v Norsku jen málokdo. Vojáci byli proto obzvláště opatrní v tom, aby se v bojových situacích drželi nepsaných skupinových norem. V mírových misích si kolektivy vojáků nastavily podstatně striktnější pravidla pro zabití útočníka. Psychické problémy těch, kteří někoho zabili v boji, pak vyvěraly z nejistoty, zda dodrželi vnitřní nepsaná pravidla kolektivu nebo se jim zpronevěřili.

Afghánští veteráni se ukázali v bojových situacích jako psychicky odolnější, protože na ně byli připraveni výcvikem zaměřeným na extrémní bojové podmínky. Veteráni mírových misí tak důkladnou přípravou na boj neprocházeli a na jejich mentální odolnosti v reálných ozbrojených střetech se to odrazilo.

„Naše studie ukazuje, že si voják musí být jasně vědom pravidel svého nasazení a očekávání spojených s vojenskou misí, do níž byl vyslán. To se netýká jen vojáků. Platí to i pro další oblasti lidského života, kde může docházet k násilí, např. pro policisty,“ říká Nordstrand.

Zabít nepřítele není zločin

„Rozdíly mezi dvěma skupinami veteránů v naší studii nám umožnily zjistit, co chrání vojáky před negativními psychickými dopady ze zabití člověka. Společným faktorem je zde kontext, v jakém k zabití dochází. Důležitá je příprava na misi, a to jak fyzická, tak i psychická. Důležité je i to, jak se společnost staví k vojákům, kteří se vrátili z mise, kde někoho zabili," vysvětluje Nordstrand.

„Je to citlivé téma a může být i tabuizované. V civilizovaných humanistických společnostech se lidem často nelíbí představa, že vojáci nemají se zabitím člověka v boji žádný problém, pokud se tak děje v rámci pravidel, jaká si vojáci mezi sebou nastavili," připouští člen výzkumného týmu Leif Edward Ottesen Kennair z trondheimské Norské univerzity vědy a technologie.

„Dali jsme si proto opravdu záležet, abychom nashromáždili pro studii solidní podklady. Nechali jsme několik různých statistiků důkladně prověřit naše zjištění i interpretaci výsledků. Tradičně se argumentuje tím, že válka je nepřirozená a že zabíjení je špatné. Očekáváme, že lidem psychicky ublíží, když ve válce někoho zabijí. Já jsem byl k tomuto názoru vždycky skeptický."

Podle Nordstranda a jeho spolupracovníků výsledky studie potvrdily, že dlouhodobé psychické dopady jsou dány tím, jaké interní normy neboli „pravidla angažovanosti“ si skupiny nastolí.

Vojáci to prostě dělají

„Způsob myšlení, s jakým vojáci přistupují k misi, má zásadní vliv na to, jak interpretují svou roli v konfliktech. Pokud jsou ve válečném módu a plně si to uvědomují, prožívají události a vyrovnávají se s nimi úplně jinak, než když jsou nepřipraveni nebo jsou naladěni na mírovou mentalitu," vysvětluje Kennair.

Podle Nordstranda je důležité vnést do veřejné debaty o tomto tabuizovaném tématu náhled založený na důkazech. Zvláště důležité je to podle norských vědců v dnešní turbulentní době, kdy mnoho zemí zvyšuje svůj vojenský potenciál a kdy se zdá, že riziko ozbrojených konfliktů roste.

„Vojáci zabíjejí, a to, že to umí, je vlastně klíčová část jejich práce. Naše zjištění jsou jasnou výzvou k převzetí politické i kolektivní odpovědnosti za vysílání vojáků na nebezpečné mise. Je třeba zajistit, aby vojáci neměli po návratu z mise pocit, že udělali něco, co je v rozporu s normami společnosti," vyzývá Nordstrand.